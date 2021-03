Crisis en salud: una asamblea hospitalaria pidió la renuncia total de la comisión directiva del Hospital Regional

Al mediodía en el marco de una asamblea hospitalaria realizada en el hall del nosocomio, los trabajadores de salud acordaron pedir la renuncia de la totalidad de la comisión directiva del Hospital Regional de Río Gallegos.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Hugo Jerez, secretario de Administración de la CTA Santa Cruz y trabajadores del Hospital Regional confirmó la resolución y detalló "se pide la renuncia por una infinidad de situaciones que no se resuelven, que se postergan y que han generado cansancio entre los trabajadores".

"Los trabajadores no se sienten protegidos ni escuchados. La gestión deja mucho que desear y por eso no es ilógico que se pida un recambio" señaló Jerez, que agregó "hay un descontento generalizado y ese no es un muy escenario para lo que se viene con la segunda ola o la llegada de las nuevas cepas. Los trabajadores están cansados".

Consultado sobre la versión que aseguraba que había presentado la renuncia el Dr. Mauricio Fernández, uno de los directores médicos del Hospital, Jerez dijo "tengo entendido que redactó la nota pero todavía no la presentó, o tal vez le solicitaron que no la hiciera".