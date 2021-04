FEHGRA contra el cierre de comercios: "Es una medida desproporcionada que no se analizó correctamente"

El rubro gastronómico mostró su disconformidad con los anuncios del presidente Alberto Fernández sobre todo en lo referido al cierre de 20 a 6, que impacta de lleno sobre la situación económica del sector y hoy analizan desde recurrir a la justicia hasta solicitar una rápida asistencia mediante algún programa financiero.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Paulo Lunzevich, vicepresidente de la Federación de Empresarios Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (FEHGRA) destacó "la medida era previsible, pero no por eso deja de ser durísima para el sector. La sentimos como desproporcionada, y que no fue analizada correctamente. Incluso es hasta discriminatoria en relación a otros rubros que no se ven afectadas".

"Pero tal vez lo peor es que no hay ningún anuncio de acompañamiento con algún tipo de programa de asistencia, por ende el sector queda desprotegido" sentenció Lunzevich, que agregó "nos parece que se apuntó a restringir la circulación, pero sin considerar el impacto que una medida de este tipo iba a generar" y continuó "es volver a cerrar, volver a un esquema de inactividad, de deudas que se acumulan, de afectar la mano de obra y sobre todo de una inversión muy cuantiosa para después poder volver a abrir las puertas".

Consultado acerca de los pasos que seguirán ante esta situación que impacta en el sector por dos semanas, dijo "varios caminos, desde un recurso judicial para ver si podemos cambiar esta situación, gestionar ante las autoridades algún tipo de asistencia mediante un plan o programa hasta la factibilidad de revertir la medida. Estamos evaluando todas las posibilidades" sentenció.