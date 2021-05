Acceso a espejos de agua en Parque Nacional: "No deben ser un privilegio de pocos"

Salvo si uno contrata una excursión lacustre privada, no hay otra forma de poder realizar una práctica individual dentro de los espejos de agua del Parque Nacional Los Glaciares. Un grupo de vecinos avanzó con una presentación para abolir una resolución que data del 2002. El Dr. Gabriel Giordano los patrocina.

Así lo dijo Soraya Cvitanic, mamá de Diego Jaramillo tras el fallo de la Cámara Oral Penal. "Me hicieron esperar afuera y ni siquiera me hicieron pasar a escuchar el fallo" dijo. Están evaluando recusar el fallo porque asegura "de esta Justicia no se puede esperar nada".