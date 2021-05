Un vecino denunció el Acuerdo de Precios de la Carne en Defensa al Consumidor

Sorpresivamente los patagónicos nos encontramos con que el Acuerdo de Precios de la Carne anunciado por el Ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas para todo el territorio nacional, tiene determinadas características que hacen variar el precio y la cantidad de cortes anunciado tras el acuerdo del gobierno con los supermercadistas.

El acuerdo detalla que son 11 cortes de carne a determinados valores hasta el 31 de diciembre que fueron publicitados en todos los medios de comunicación. Sin embargo, sorpresivamente los patagónicos se fueron enterando con el paso de los días que no era la misma cantidad de cortes en todas las provincias (en Tierra del Fuego son 9 cortes, en Chubut 11 y en Santa Cruz solo 8), y que en toda la región, estarían un 6% más caros además que tendrán un reajuste trimestral.

Ante las diferencias en el anuncio del Gobierno nacional con lo que finalmente llegó a nuestra provincia, Carlos T. vecino de Río Gallegos decidió formalizar una denuncia ante Defensa del Consumidor de la Nación, ya que ni en el anuncio, ni en el instrumento legal publicado se detalla que habrá "otras características para la Patagonia".

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Carlos dijo "hoy me enviaron con el N° 580206 la confirmación del inicio de mi trámite, es decir que la denuncia ya está formalizada y cursada" y agregó "están incumpliendo los artículos 7° y 8° de la Ley 24.240 Capítulo III, ahí está claro que lo que se publica se tiene que cumplir. Si el Acuerdo tiene 11 cortes con determinados precios, no se puede cambiar eso, ni agregarle un 6% ni tampoco reajustarse cada 3 meses porque eso no está en el anuncio del Ministro Kulfas, ni tampoco en la reglamentación del Acuerdo".

"Ahora sorpresivamente, hace menos de 24 horas, alguien agregó al final de la página que hay un Diferencial para Patagonia del 6%. Eso no estaba, tampoco está en el Acuerdo original, por eso hago esta presentación porque si se anuncia un Acuerdo Nacional se aplica a todo el territorio que implica ese territorio nacional. No puede haber un precio en un lugar y otro para el mismo corte, a otro valor superior en otro lugar, porque lo que se anunció está publicado en todos los medios", dijo.

"Si se anuncian 11 cortes, no pueden haber 8 en una provincia, 9 en otra o 15 en otra. Si es un Acuerdo Nacional son 11 cortes en todo el país y al mismo precio, sino se está engañando a la gente, se la está estafando" agregó.

"Me temo que sumando toda la Patagonia no llegamos a 3 millones de habitantes. Es decir, no es ni el 10% del consumo de carne que hay en todo el país, por ende no tengo dudas que no movemos la aguja, pero hice la presentación para que se den cuenta que no están cumpliendo la ley, que nos damos cuenta que se aplican estas variables cuando en otros lugares no se van a aplicar y sobre todo, deberían entender que no pueden haber ciudadanos de primera y otros de segunda. EL trámite está iniciado y ahora esperaré a que me digan cómo resolver esto", concluyó.