Es común escuchar por parte de quienes padecieron covid19 que tras recibir el alta sanitaria del SISA retoman sus actividades con absoluta normalidad y sin ningún tipo de consulta médica para ver los efectos del virus tras padecer la enfermedad.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el doctor Rolando Nervi, integrante del equipo médico del área de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Río Gallegos dijo "es necesario y fundamental prestarle mucha atención al post Covid-19, porque la gente se sienten bien pero no significa que no pasa nada en su organismo. Son muchos los que se sienten mejor, pero eso no significa que no pueda haber alguna secuela".

"Esta segunda ola está dejando personas con síntomas neurológicos marcados, situaciones residuales a la infección que deben ser atendidas", dijo Nervi y agregó "la persona debe hacerse un control por más que haya pasado su etapa de infección de forma leve".

Consultado sobre cómo llevan los profesionales del área UTI la continuidad de la pandemia, dijo "se está haciendo muy prolongado todo lo que tiene que ver con el covid19, además de todo lo que deja a pacientes post covid19" y agregó "a esto se suma todo el trabajo pendiente respecto a las enfermedades que no tienen que ver con el coronavirus y que también necesitan de una rápida y pronta atención".

Acerca de esta situación que generó el Covid-19, dijo "se ha ido dilatando la atención y eso es preocupante y peligroso" y comentó "los datos muestran que la mortalidad por enfermedades cardiovasculares se duplicó durante este casi año y medio de pandemia. No se han hecho las consultas respectivas por parte de los pacientes por temor de llegar a unidades hospitalarias con tratamiento prioritario del virus, los servicios sanitarios han estado afectados en su gran mayoría a la atención de pacientes con Covid-19, y por otro lado se han dilatado estudios que a veces previenen mayores complicaciones. Todo esto generó un combo preocupante que termina mostrando datos preocupantes con aumento de la tasa de muertes".

Acerca de la realidad que a diario vive el área de terapia intensiva dijo "el requerimiento de internación en terapia ha bajado un poco es cierto" pero acotó "lo que sigue siendo una constante es la internación de personas jóvenes sin enfermedades preexistentes, con algo de sobrepeso, lo cual es un factor predisponente, en esta segunda ola tenemos gente muy joven de 23, 27 años y de 40 o 45. No es como al inicio de esto donde la gente de riesgo eran preponderantemente mayores de 60 años".

Consultado sobre el avance de la vacunación opinó "es destacable la campaña de vacunación a nivel nacional, pero tenemos que tener en claro que el esquema de vacunación completo son dos dosis, no solo una" y agregó "la vacuna no alcanza para disminuir la circulación de la enfermedad, es bueno tener una dosis porque hay algo de inmunidad y le permite al paciente estar mejor parado ante la posibilidad de contagio. Pero la forma de evitar el contagio es cuidarse y usar el barbijo".

"hay un dato anecdótico porque tuvimos dos casos de personas que tenían el esquema vacunación completo que terminaron en terapia intensiva, es algo poco frecuente, casi no habitual", comentó para finalizar.