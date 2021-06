En la tarde de ayer, enfermeros marcharon a la Jefatura de Policía, la Dirección Municipal de Tránsito y a la Comisaría 6° en el barrio Evita para repudiar el accionar de los efectivos que durante un control el pasado domingo se abusaron y hasta golpearon al enfermero Sebastián Barrientos, quien sufrió varias lesiones y hasta una fractura.

Barrientos, quien trabaja en el Hospital Regional se detuvo en un control de tránsito municipal en inmediaciones de Autovía 17 de Octubre tras salir de una guardia, y tras el operativo le secuestraron su vehículo por "falta de documentación" según informó luego la policía que intervino a requerimiento de los inspectores de tránsito. Además fue detenido por "desacato y resistencia a la autoridad", según informó la policía, y luego trasladado a la Comisaría 6° donde denunció que fue golpeado y terminó internado en su propio lugar de trabajo, el Hospital.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el enfermero Sebastián Barrientos, víctima de una situación de abuso policial en la Seccional 6ª de la Policía provincial, explicó "ando haciendo trámites con médicos, pidiendo turnos para controles y ver cómo estoy después lo que me pasó" y agregó "fue una pesadilla de terror, no se lo deseo a nadie".

"Tengo una fractura que me provoca mucho dolor, estoy con antiinflamatorios y analgésicos para sobrellevar todo y lo que más me duele es que no puedo jugar con mi hija, me pide que la alce y no lo puedo hacer" narró, para detallar lo que pasó "yo salí a las 06:06 de mi turno de guardia en el Hospital y Tránsito me paró en Autovía y Gendarmería Nacional, creo que le molestó que le cuestionara que no se identificó, empezaron a pedirme más papeles y terminaron secuestrándome el automóvil y pidiendo respaldo policial. Ahí llegaron los móviles que me llevaron demorado. Primero me ahorcaron para reducirme porque dijeron que yo me resistí".

"Me detuvieron bajo la figura de desacato a la autoridad, pero los videos muestran claramente que me ahorcaron para detenerme. Adentro de la comisaría me golpearon todos, me decían que así iba a aprender a respetar a la Policía, no me metieron a una celda, me llevaron a una salita".

Barrientos confirmó que hoy presentó la denuncia ante Fiscalía, "llevé como prueba los videos y la documentación médica y los análisis que confirmar que no tenía ninguna sustancia en sangre" y agregó "me tuvieron casi cuatro horas demorado en la Comisaría y yo tuve que pedir que me lleven al Hospital porque no daba más de dolor. En el Hospital me dijeron que tengo una fractura del apófisis transversa de L3 (vértebra de la médula)".

"No se lo deseo a nadie, no es justo lo que hicieron conmigo", sentenció para finalizar.