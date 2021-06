El bono económico anunciado por el Gobierno nacional para los trabajadores de la salud no fue abonado hasta ahora y según confirmaron fuentes sindicales, debería haberse acreditado en las cuentas sueldo de los agentes sanitarios el pasado sábado 26 de junio.

Se trata del último anuncio del presidente Alberto Fernández que proponía el pago para este año, de un nuevo bono para todos los trabajadores de salud, consistente en tres cuotas de $ 6.500 (Vale recordar que durante 2020 se pagó un bono similar, consistente en 3 cuotas de 5 mil pesos). Sin embargo, y a pesar de que debía hacerse efectivo desde el mes pasado, todavía los trabajadores del sector de la provincia de Santa Cruz no tienen novedades de tal beneficio.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el doctor Freddy Sánchez Céspedes, secretario gremial de APROSA Santa Cruz dijo "es dinero de un aporte directo del Estado nacional, que se debe depositar en las cuentas sueldo de cada agente público; y que no pasa por la provincia. Pero si bien pareciera ser que la cosa así se simplificaba, todavía no hemos recibido nada y sabemos que en otras provincias pasa lo mismo".

"Lo único que debió realizar la provincia, fue enviar el listado del personal a la Nación, y a través de ANSeS ellos depositan en cada cuenta" dijo el profesional médico, que continuó "estamos esperando ansiosos este bono. Los compañeros están intranquilos. No entiendo el porqué pasan estas cosas".

"Hasta el día de hoy no hay novedades" señaló, para agregar "no tenemos suerte ni con el bono nacional ni el provincial" y continuó "la provincia envió los listados, pero Nación no paga" y reclamó "anuncian, anuncian y no cumplen".