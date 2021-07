Un total de ocho unidades pertenecientes al transporte público de pasajeros fueron dejadas esta tarde frente al palacio comunal, bloqueadas con los frenos de aire, y sin sus llaves, actitud tomada por integrantes de la UTA, cuyas autoridades no explicaron los motivos que los llevó a semejante decisión, que vuelve a dejar sin el servicio a los vecinos de la ciudad.

ADOSAC en estado de alerta y movilización: "No se puede volver de un día para el otro, sin informar nada"

El gremio docente no descarta medidas si Educación no atiende sus reclamos. Aseguran que la experiencia de vuelta presencial a clases en las localidades del interior se hizo sin informar a papás y docentes. Piden que no pase lo mismo para Caleta Olivia y Río Gallegos.