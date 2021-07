Las declaraciones del actual diputado provincial Daniel Roquel (UCR) en zona norte generaron revuelo entre dirigentes del radicalismo, sobre todo por su afirmación de que era Roxana Reyes "la única candidata de la oposición". Roquel también fustigó la pre candidatura de su primo Leonardo Roquel, acusándolo junto a Pablo Fadul de tener "un acuerdo con el actual intendente Pablo Grasso".

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el presidente del Comité Río Gallegos de la Unión Cívica Radical (UCR), Pablo "Pato" Fadul, recogió el guante de la situación y sostuvo "la UCR es un partido horizontal, por lo que no deben imponerse candidatos a dedo. De hecho, el partido está como está, porque hubo dirigencia que impuso nombres y candidatos y manejó a gusto el partido según su conveniencia".

"Roxana Reyes debería explicar qué pasó con los 6.500 puestos de trabajo para las represas que prometieron en campaña, que después nunca se supo que pasó" sentenció Fadul, que agregó "plotearon todo un local en la esquina de Alcorta y San Martín e incluso muchos jóvenes llevaron sus carpetas con los currículum y nunca se supo más nada".

"Nosotros no nos vamos a encolumnar a lo que algunos quieren, yo creo que tener 4 candidatos le hace muy bien a nuestro Frente" dijo Fadul, que analizando la situación del partido dijo "uno se tiene que parar de acuerdo al resultado de las urnas, escuchar lo que la gente dijo en las elecciones del 2019, y el mensaje fue claro. Pero hay quienes no lo quieren interpretar me parece".

"Debemos reconocer que las cosas no se han hecho nada bien, yo me opuse después de Gualeguaychú cuando se dio el acuerdo con el PRO, entregando nuestras banderas como partido a un acuerdo que no sirvió" sentenció Fadul, que sobre su decisión de acompañar a Leonardo Roquel sostuvo "debemos empezar a tratar de dar espacio a los jóvenes, a los que vienen detrás. A nosotros siempre nos pusieron la pata arriba, yo no voy a hacer lo mismo con los chicos que quieren construirse como alternativa y participar de la política".