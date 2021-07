Jubilado del Poder Judicial y ex secretario general del Sindicato que nuclea a los trabajadores judiciales de la provincia, Juan José Ortega es precandidato suplente por la Lista "Tu Voz en el Congreso" que propone el partido Encuentro Ciudadano dentro del Frente Electoral Cambia Santa Cruz. Ortega es militante social con amplia trayectoria gremial y miembro de PADEHU (Patagonia Por Los Derechos Humanos) una entidad que genera talleres, capacitación y un espacio de diálogo para construir una sociedad mas justa.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Ortega destacó "fui candidato a representante ante el Consejo de la Magistratura en las elecciones del 2019 por el partido y ahora me sume a esta propuesta porque entiendo que hay que comprometerse e involucrarse para cambiar las cosas, con la mirada puesta en gestionar cosas para mejorar las condiciones de nuestra provincia".

"Para nosotros es una apuesta fuerte esta elección, por el hecho de participar dentro de un Frente Electoral pero con candidatos propios, con nuestra línea de pensamiento directa y con referentes que integran y encabezan nuestra propuesta, como la amplia trayectoria y compromiso que tiene Gabriela Mestelán", detalló.

Ortega dijo que mucho del trabajo para el Congreso buscará "dar continuidad a las propuestas que hemos trazado en la Legislatura provincial, en lo referido a apuntar a las energías no contaminante, que permitan el desarrollo de algún polo industrial. Es incómodo a veces volver a hablar sobre propuestas que históricamente no se han concretado, pero justamente porque no se han materializado, hay que insistir y llevarlas adelante".

"Parece increíble que sigamos hablando de la falta de agua en zona norte, no cumplir con algo tan básico; o un desarrollo industrial del que se habla mucho y sigue siendo una materia pendiente. Desde ya hay que discutir la coparticipación, el reparto de regalías en favor de la provincia y discutir los beneficios que se deben devolver a la región", dijo y concluyó: "Creo que hablar de la grieta le sirve a unos pocos, mantener la idea de la grieta es hasta conveniente. Creo que es el momento entiendo de construir unidad para solucionar los problemas de la provincia".