La última certificación remitida a la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Cruz remitida el 31 de diciembre del año 2020, detalla que en la cuenta corriente de la provincia en el Banco de la Nación Argentina hay un saldo de U$S 9.451,23 en concepto de activos financieros extrapresupuestarios, el remanente de los 630 millones de dólares que la provincia obtuvo tras un juicio iniciado por el ex gobernador Arturo Puricelli por regalías mal liquidadas, que terminó cobrando el ex gobernador Néstor Kirchner en 1.992, durante el gobierno de Carlos Menem.

Parte de dichos activos se utilizaron a lo largo de las gestiones provinciales para hacer frente al pago de haberes de los trabajadores de la administración pública, sin embargo, poco se conoce en detalle sobre qué destino tuvieron dichos activos. En la acordada del Tribunal de Cuentas donde se dio a conocer el escuto saldo, la minoría política votó por la negativa.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, la doctora Yanina Gribaudo, Vocal por la minoría política ante el Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Cruz, dijo "todos los vocales por la minoría del Tribunal siempre han votado por la negativa, convencidos de que se debe informar qué se hizo y dónde está ese dinero".

"En el 2007 volvieron parte de esos fondos, unos 500 millones de dólares aproximadamente, pero tampoco se informó en qué se utilizaron. ni tampoco en qué se usaron los intereses que generó ese capital y que terminó rondando los 1.100 millones de dólares".

"Lo único que hubo a lo largo de todos estos años, son dichos, no rendiciones que es lo que corresponde, ya que tampoco lo aprobado en la Legislatura en el 2002 que apuntaba a detallar las rendiciones de dichos activos, se terminó cumplimentando" y agregó "el objetivo de la certificación que realiza el Tribunal de Cuentas busca determinar cómo llegó la plata, y cómo se usó".

"No tiene ninguna complicación lo que estamos solicitando desde hace tantos años. Es sólo saber cómo se hicieron las transferencias de partidas, y ver las rendiciones, ya que en el Banco lo único que figura son los gatos administrativos" señaló Gribaudo, que consideró que "hubiera sido bueno que parte de esos recursos se usara para industrializar la provincias o para desarrollo productivo".