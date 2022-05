Caso Abigail: "Los imputados tienen que seguir detenidos"

Hace unos días salió la noticia de que van a rever la sentencia de Karen Orellano, por el crimen de Abigail Torres, generó varias comentarios y malestar en la comunidad. Según el Dr. Gabriel Giordano en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR dijo “el Estado tuvo algo que ver indirectamente en este suceso”.

El Dr. Giordano comentó sobre el anuncio de que iban a rever la sentencia de Orellano: “Fue una sorpresa enorme y desagradable, esto demuestra la fragilidad que tiene el sistema de justicia nacional”.

“Es un desatino y una barbaridad jurídica desde el punto de vista técnico. No se entró en el estudio de las argumentaciones de los abogados de Orellano”, señaló.

El abogado comentó las argumentaciones de la defensa: “La discusión era que no se había valorado en el juicio las circunstancias de que Orellano podría haber estado sometida a violencia de genero por parte de su pareja”. Y añadió que “se están cruzando cuestiones de conceptos, piensan que la violencia de género que sufría la podría eximir de responsabilidad, lo cual no es cierto”.

En este sentido, Giordano aseguró: “Me he puesto a disposición de las distintas instituciones para defender a Abigail”. Al finalizar, comentó la situación actual de la causa: “El trámite no se modifica sino la sentencia. La defensa puede intentar algún recurso, pero no han variado las circunstancias, pero los imputados tienen que seguir detenidos”.