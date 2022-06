El viernes pasado, en el acto de aniversario por los 100 años de YPF, el presidente y la vicepresidenta se reencontraron en un acto público. Al día siguiente, Cristina Kirchner difundió un comunicado "en off" de funcionarios del Ministerio de Producción enviado a través de WhatsApp en el que se planteaban sospechas sobre la licitación que está en manos de funcionarios de la vicepresidenta.



Kulfas, por su parte, había hecho declaraciones radiales cuestionando la dilación en la construcción de gasoducto. Tras el escándalo, el presidente le pidió la renuncia al ministro de Producción, que fue respondida con una dura carta con críticas a la política de subsidios, a la energía y al kirchnerismo.





En comunicación con EL MEDIADOR, la senadora del Frente de Todos, Ana María Ianni fue contundente al señalar "que cada uno podrá evaluar sobre la experiencia que ha tenido en su gestión, pero los dichos vertidos que ahora deberá probar ante la justicia, son conceptos muy tristes e irresponsables".



Ianni consideró que el ahora exministro de Producción cometió "un grave error intencional, una voluntad política de ir en contra de nuestro proyecto político nacional y popular. Yo no culpo que las personas vengan o no de la política. Todos, alguna vez, hemos no venido de la política y hemos iniciado nuestro trabajo con responsabilidad, con compromiso y sin tener que recurrir a la mentira como el eje de nuestra gestión", señaló.



Con respecto a Daniel Scioli, quien por decisión del presidente Fernández es el nuevo ministro de la Producción, la senadora explicó que celebra la medida. "Considero que ha hecho una tarea muy digna y muy interesante siendo nuestro embajador en brasil, gestionando permanentemente con las distintas provincias y localidades, para que la Argentina pueda exportar productos y servicios. En ese sentido, hoy le tocará trabajar de puertas para adentro, para el desarrollo productivo de nuestro territorio"

En otro tramo de la entrevista, la senadora fue consultada sobre su presentación de iniciativas parlamentarias para dotar de infraestructura a los pasos fronterizos patagónicos, y para lograr la urgente ampliación del ejido urbano de la localidad de El Chalten. "Nuestra tarea no se trata solo de presentar proyectos a nivel legislativo, sino también de ayudar a tocar puertas y hacer gestión".



