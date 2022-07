“Rendir información es una obligación del funcionario público”

El problema edilicio de los colegios tuvo un nuevo capítulo el día de hoy ante la falta de quorum y la ausencia de Vázquez en la sesión extraordinaria de hoy. Según Ricardo Sánchez, concejal de El Chaltén, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR dijo “el hecho de no dar quorum por parte de los diputados me parece gravísimo, de esta manera lo único que se acrecientan son las dudas”.

Sánchez comentó sobre los problemas que hay en los edificios escolares “venimos con obras y estructuras que llevan demasiado tiempo a la espera. El gimnasio de la escuela secundaria está en construcción desde hace 5 años”. Además, dijo “estamos con problemas que se vienen reclamando desde hace mucho tiempo y lamentablemente nunca hay respuestas”.

Para concluir el concejal de El Chaltén habló sobre la crisis habitacional en la localidad “por el momento lo único que tenemos son anuncios, pero no soluciones, no hay nada que deslumbre una ampliación del pueblo”. A su vez dijo “se habla de una construcción de una cantidad de viviendas que no sabemos si podremos construir o no, no se contempla el mínimo requerimiento del Código de Construcción de El Chaltén. Todos queremos soluciones, todos queremos soluciones, pero dentro de un marco normal”.