Este proyecto audiovisual se originó en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, dependiente del Gobierno de Santa Cruz y se enmarcó en el concepto mayor que tiene Alicia Kirchner, de visibilizar la enorme tarea que realizan las mujeres, no solo en el campo minero, sino también en otras actividades productivas.

A lo largo cuatro meses de trabajo que se ven reflejados en once capítulos, se mostró cada uno de los perfiles diferentes de las once mujeres que ocupan distintos roles en la industria minera, y que abrieron sus sentimientos e historias de vida frente a las cámaras, a la par que llevan adelante sus tareas.

Es importante resaltar que esta tarde, el Ejecutivo Provincial puso en valor el trabajo de las protagonistas de la microserie documental “Mujeres Mineras”, como así también la labor del equipo que llevó adelante esta importante realización, integrado por Andrea Rodiño, Julio Segui, Sebastián Saldivia y colaboradores de Canal 9 de Santa Cruz.

En ese contexto, la Gobernadora manifestó: “La verdad que me siento feliz por este reconocimiento a nuestras mujeres mineras. Una cosa es lo que pudieron observar, pero es mucho más fuerte cuando estas en el lugar y ves el trabajo de la topógrafa; de la geóloga, la que maneja explosivos, entre otras”. En ese sentido, añadió que “estar en una mina de la cual yo he estado a casi 600 metros bajo la tierra, la que me recibió fue una mujer minera geóloga”. “No puedo transmitir la emoción al sentir correr por mi cuerpo, lo que se siente al estar en ese lugar y que te expliquen el trabajo que realizan, el día a día allí en la mina San Nicolas. Cuando te encontras allí, ves la historia y la cultura de cada uno de los pueblos de la provincia. La fuerza de la mujer minera, esta acá y la fuerza de la mujer santacruceña, también esta acá”, consideró.

En otra parte del mensaje que dirigió a quienes participaron de la presentación, Alicia comentó que en todo el país hay solo dos gobernadoras y las dos son de la Patagonia. Se trata de las mandatarias de Río Negro y Santa Cruz, pero también remarcó que en nuestro país hay solo dos ministras de la producción y una de ellas se encuentra en Santa Cruz.

“Estas mujeres mineras, como también los hombres mineros han colocado a la provincia en el primer lugar en exportación metalífera. Hoy la minería tiene licencia social porque le damos mucha importancia al ambiente. En la zona de Perito Moreno, tenemos todo el desarrollo turístico, siendo una belleza el noroeste de la provincia, pero, además, tenemos una mina porque hemos establecidos zonas donde se puede trabajar tanto en minería como en turismo”, expresó.

Antes de concluir, resaltó que “la responsabilidad social no es solamente aportar dinero, sino que es hacernos cargo de la sostenibilidad y sustentabilidad del ambiente”.

“En la minería, esto se ve reflejado a través del fondo UNIRSE, la colocan para equipamiento e infraestructura. Entre todos y todas tenemos que cuidar esta tierra porque en Santa Cruz con fuerza y compromiso, lo hacemos de manera permanente”, enfatizó.