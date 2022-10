El 27 de octubre del 2010 se conocía la triste noticia del fallecimiento de Néstor Kirchner. Doce años pasaron desde aquel día. Muchos lo recuerdan por ser el expresidente de la Nación, sin embargo, José Salvini, amigo de Néstor, tiene más recuerdos tanto dentro como fuera de la política.

José Salvini, amigo de la infancia de Néstor Kirchner, dialogó con EL MEDIADOR y reflexionó sobre este día tan especial para él como para tantos argentinos. “Néstor fue de las primeras personas que conocí cuando llegué a Río Gallegos, nos conocimos de pibes, nos sentamos juntos en el secundario”, recordó.

En el baúl de los recuerdos con su gran amigo, relató una de las tantas anécdotas: “Terminamos el colegio, Néstor se fue enseguida a La Plata y me empezó a llamar para que me vaya a vivir con él, me fui a probar, fui a vivir con él, hice el curso de ingreso de abogacía. Creamos el Centro de Estudiantes Santacruceños, ya que en esos años eran muchos los santacruceños que iban a estudiar a La Plata”.

A modo de cierre, el amigo de la infancia de Néstor Kirchner comentó sus sensaciones sobre este día tan significativo: “Son momentos muy fuertes, es el recuerdo muy fuerte en general del todo el país. Se lo extraña mucho a Néstor”. Y finalizó “es un día más que especial, él era muy especial y tenia una capacidad de trabajo y militancia constante”.