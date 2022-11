Enrique Jamieson: “La idea de la Rural es hacer una fiesta con cordero de calidad”

La Fiesta Provincial del Cordero es uno de los eventos más esperados de diciembre, en donde se podrá degustar y llevar a la casa carne de cordero de excelente calidad. Enrique Jamieson, presidente de la Sociedad Rural, en comunicación con EL MEDIADOR, dijo “hay zonas en las que hay buen cordero y otras en las que no”.

Jamieson comentó sobre los preparativos para la Fiesta Provincial del Cordero el 9 y 10 de diciembre “la venta comienza el 9 al mediodía hasta el 10. Estamos con mucha satisfacción, hay mucha motivación de que el campo y la ciudad compartan”. Además, dijo que “la Rural va a tener excelente cordero: la idea no es tener un cordero tan pesado, aún no tenemos el precio definido, pero la idea de la Rural es hacer una fiesta con cordero de calidad”.



El presidente de la Sociedad Rural también se refirió a los problemas que hubo en la producción y exportación del cordero: “La producción viene mejor que la del año pasado, este año hay mucho cordero, pero viene acompañado con una sequía y no se puede alimentar bien los corderos. Hay zonas en las que hay buen cordero y otras zonas en las que no hay buen cordero”. A su vez, dijo que “hoy no podemos hablar de exportar porque tenemos un dólar de 160 y el sector de la producción ya se comió la inflación a 290 o 300, la situación es muy compleja. Nosotros no tenemos un dólar lana y se ve muy difícil que se refleje o reconozca el precio original”.