En la jornada de este lunes, el Congreso Extraordinario de ADOSAC comunicó que resolvió un paro de 72 horas para los días 28, 29 y 30 de marzo. Y es que exigen apertura de paritaria por el insuficiente aumento salarial del 4%, impuesto por el gobierno provincial de Alicia Kirchner hasta el mes de junio. Además, denuncian otras irregularidades.

Entre algunos, se puede mencionar el cierre de cursos en varias escuelas de la provincia y la pérdida de puestos de trabajo, la extensión horaria impuesta de manera arbitraria, problemas edilicios, el procesamiento de trabajadores docentes etc. Habrá movilización y otras actividades, en todas las localidades.

Al respecto, Javier Fernández, secretario general de ADOSAC, dialogó con EL MEDIADOR y aseguró “ante la falta de respuestas y exigiendo una paritaria para tratar reclamos que no tienen respuesta, a diario hay docentes empobrecidos, a diario faltan docentes integradores en las escuelas que no dan abasto con la cantidad de alumnos. Están pasando nuestros alumnos sin importar la cantidad de materias a los grados superiores”.

“El problema de todo tipo, negarse a discutir una problemática que es severa en toda la provincia. Para nosotros es incomprensible que no se esté discutiendo lo que pasa hoy en las escuelas”, puntualizó.

Destacó que todos estos temas son planteados en cada paritaria: “Hay un planteo general de todo esto en las paritarias, se han llevado pocas respuestas. Los problemas siguen existiendo y apareciendo, como los problemas edilicios que se han agregado mucho más. Hay una aplicación de la jornada extendida, no dan abasto”.

“Es difícil que las cosas empiecen a mejorar, hay que buscar soluciones concretas. Tenemos que discutir mucho sobre esto”, opinó secretario general de ADOSAC y finalizó: “Hay un faltante de 50 docentes en el nivel primario, y eso qué significa, que muchos se fueron o se jubilaron, decidieron no seguir en la provincia porque no se equipara el ingreso con un alquiler y el costo de una canasta. No es posible vivir en la línea de la pobreza”.