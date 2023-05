El 25 de mayo, Cristina Kirchner encabezará el acto en Plaza de Mayo desde las 16 horas. La Vicepresidenta será la única oradora del acto que impulsa el kirchnerismo, según pudo averiguar El Destape. Este martes, la expresidenta publicó una carta donde confirmó que no será candidata.

Si bien este acto estaba pautado para hacerlo en la avenida 9 de julio, finalmente se cambió la sede y se realizará en la Plaza de Mayo. Además de la fecha patria, ese día se cumplirán 20 años de la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia, todo un hito para el kirchnerismo.

El anuncio formal se hizo esta tarde en la sede porteña del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata). Hubo varios dirigentes del Frente de Todos. Entre quienes lo anunciaron estuvo el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque. También estuvo presente el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Y hubo fuerte presencia sindical: el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, el jefe de ATE Capital, Daniel Catalano, y el titular del Sindicato de Canillitas, Omar Planini. Otros que presenciaron el anuncio fueron el diputado Leopoldo Moreau y el intendente de Ensenada, Mario Secco, entre otros.

Antes de la presentación del próximo jueves, Cristina estará mañana en Duro de Domar, por C5N, a las 21.30. La vice dará una entrevista luego de seis meses. En diciembre le concedió una nota al medio brasileño Folha, de San Pablo.

En un comunicado que difundió en sus redes sociales ayer, la Vicepresidenta ratificó la postura que había manifestado el 6 de diciembre de 2022, cuando advirtió que no sería "candidata a nada", y añadió que su decisión de entonces no fue "apresurada ni producto del momento" sino "razonada y pensada".

Además, apuntó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación al sostener que si se postulara existe la posibilidad de que los jueces de ese tribunal la "inhabiliten" y le "saquen cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al peronismo en absoluta fragilidad". La Vicepresidenta sostuvo además que no será "mascota del poder por ninguna candidatura" y destacó la importancia de "privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal".

A la vez, consideró "imprescindible más que nunca" concretar la "construcción de un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos y convencerlos de que un país mejor no sólo es posible sino que, además, es deseable". La publicación de la Vicepresidenta se conoció ayer, pasadas las 18.30, minutos después de que finalizara un congreso del Partido Justicialista (PJ) en el microestadio de Ferro Carril Oeste en el que había habido una fuerte aclamación en favor de una candidatura suya de cara a los comicios.

Es el primer paso que da CFK tras comunicar su decisión. Aún no se refirieron públicamente sobre este tema el presidente Alberto Fernández y Sergio Massa, los otros dos socios del Frente de Todos. Sin embargo, hubo gestos.

Fernández por su parte se mostró en un acto con Daniel Scioli y Agustín Rossi, los dos candidatos a presidente de la Casa Rosada y que impulsa el mandatario para unas PASO. Y Massa siguió con su pedido de terminar con las internas en el peronismo.

Desde Tecnópolis, el mandatario habló en uno de los tramos de su discurso sobre las elecciones. Dijo que al estar fuera de la contienda electoral está plenamente dedicado a la presidencia. Ahí aseveró: "Yo me voy con la tranquilidad de que ningún hermano mío se volvió millonario. Me voy con lo mismo que llegué. Dejemos de discutir entre nosotros, el problema no está entre nosotros, está con los otros".

Massa, por su lado, se reunió con el gobernador electo de Salta, Gustavo Sáenz, y en el final de la charla manifestó: "Felicitaciones por el triunfo pero mucho más te felicito porque sabés dar vuelta la página, dejar de lado lo electoral y ponerte a trabajar, que es lo que deberían entender muchos. Es mucho mas importante dedicarse a resolver problemas que discutir por los medios candidaturas, que es en realidad una parte chiquitita de la política". Un mensaje al corazón del peronismo.

FUENTE: EL DESTAPE