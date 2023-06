Yhosva Montoya llega a Santa Cruz con su "Tour Patagónico": “Estoy muy emocionado”

El cantante chubutense Yhosva Montoya anunció su "Tour Patagónico", donde se presentará en distintas localidades de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El flamante ganador del reality La Voz, confirmó que, en el marco de la mencionada gira, estará brindando un show en la ciudad de Puerto San Julián el próximo 16 de junio.

“Me dedico a escribir mis propias canciones, la idea este año es hacer canciones propias y presentarlas en los shows”, comentó en diálogo con EL MEDIADOR.

Respecto a la gira patagónica expresó: “Estoy muy emocionado por esta gira patagónica, eran pocas fechas y se fueron sumando con el tiempo”.

“La Sole me inspira a seguir trabajando, una persona completamente buena, humilde, trabajadora. Al día de hoy estamos en contacto, hace poco estuvimos en Cosquín y varios lugares, es muy especial para mi vida y mi carrera también”, manifestó el artista chubutense.

Luego, contó el cambio de su vida tras su paso por el reality show “La Voz” edición 2022: “Se me abrieron muchas puertas a nivel país, un programa muy visto, fui a lugares donde no me conocían. Venia imaginándome esto, la música y las giras, cambió a nivel de reconocimiento”.

Al finalizar, manifestó “estamos tratando de cumplir con todos los lugares donde nos llamaron. Después estoy con una firma Universal, sigo escribiendo y componiendo para mañana sacar mi disco completo”.