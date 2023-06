Luis Vera: “Hay una boleta que representa a la oposición y es Roxana Reyes”

La diputada nacional Roxana Reyes será la candidata a gobernadora por el frente “Cambia Santa Cruz”, que tras la ruptura en la UCR quedó reducido a pocos partidos, y su compañero de fórmula es Luis “Cuchi” Vera.

En este marco, EL MEDIADOR, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, dialogó con el candidato a vicegobernador, Luis Vera, quien expuso: “Pertenezco a la quinta generación de mi familia que trabaja en la Unión Cívica Radical y yo milito desde muy joven. Fue una grata sorpresa y un honor que el partido me haya tenido en cuenta para acompañar a Roxana Reyes como gobernadora” y seguidamente, adelantó: “Yo soy de Las Heras y en estos momentos estoy en Río Gallegos porque estamos recorriendo y organizando la agenda para visitar la zona centro y norte, y coordinando con los candidatos”.

De igual manera hizo referencia a que: “Los que se fueron convencidos, no hay nada que lamentar. Hay mucha gente que ha acompañado confundida y muchos de ellos han retornado. Y los dirigentes que no han retornado, no hay nada que lamentar porque nuestro partido tiene la Carta Orgánica y hemos puesto a disposición los mejores hombres. El que toma la decisión de irse deberá darse explicaciones con lo ideológico, porque uno se pone a disposición de la gente, va planteándole a la gente el camino”.

Seguidamente, detalló: “Tenemos que proteger a la sociedad y al vecino opositor, al que se paró enfrente del kirchnerismo y protegerlos de la trampa que ha pergeñado el kirchnerismo en connivencia con el que le ayudó en las elecciones pasadas, que es Claudio Vidal”.

“Acá tiene que haber claridad. Creo que lo que tenemos que hacer y nuestra responsabilidad es, decirle a la gente de lo que hemos advertido y es que el kirchnerismo ha perdido el 40 % de votos. Tenemos que decirle a la gente quién representa a la oposición y advertir que hay una boleta que representa a la oposición y es Roxana Reyes”, aseguró.

Por último, manifestó: “Tenemos muchos candidatos, muchos hombres, y en “Cambia Santa Cruz” está la única candidata mujer”.