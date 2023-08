Se trata de aportes no reembolsables destinados a quienes fueron víctimas de daños o robos en los incidentes ocurridos en distintos puntos del país.

Moisés Solorza: "Podemos avizorar un horizonte bastante incierto en materia energética"

Lo aseveró el Presidente de Compromiso Federal de Tierra del Fuego y ex Secretario de Energía, ex candidato a intendente, quien habló sobre los planes energéticos de los candidatos a presidente de cara a las elecciones de octubre. Cuestionó los dichos de Milei sobre la privatización y sus propuestas de modelo. "Los candidatos no cuentan mucho sobre un plan energético porque espantaría al electorado", indicó.