Matías Solano sobre el debate de la Ley de Alquileres: “Se generó una especulación mayor a la habitual"

Matías Solano, Referente de Inquilinos Santa Cruz, se refirió a la postergación del debate de la Ley de Alquileres en diálogo con EL MEDIADOR y precisó: “Todavía no hay fecha, se tiene que tratar en el recinto. No hay fecha de cuándo se va a tratar, lo cual nos ha preocupado bastante por ello pedimos la extensión de los contratos en vigencia porque se genera una especulación mayor a la habitual porque no se sabe si se aprueba o no”.

“No se están firmando contratos, a la gente les están haciendo firmar cualquier cosa. Es importante que todo lo que la gente está firmando prorrogas o contratos por plazos menores a los que dice la ley, son contratos ilegales, cualquier cosa que firmen vale por un contrato de tres años, como dice la actual ley de alquileres”, afirmó.

Siguiendo esta línea, el letrado argumentó: “Nos habló mucha gente que les están haciendo firmando contratos por seis, tres meses y un año, diga lo que diga el papel porque es por tres años por ley. No hemos sabido en la provincia que estén pidiendo dólares, sabemos que sucede en otros lugares, en Buenos Aires y Córdoba, y lugares turísticos, esperemos no llegar a eso”.

“Se debería tratar, en principio se va a tratar rápido, no será esta semana quizás sea la próxima, ellos hicieron énfasis por la celeridad que causa en todos los sectores y por la incertidumbre que causa”, subrayó Solano.

A modo de cierre, puntualizó: “Por la información que tenemos hoy, el Frente de Todos y los aliados estarían para que se apruebe en Senadores. En Diputados se tendría que aprobar el que vuelve de Senadores, o no, veremos”.

“Nosotros necesitamos que se resuelva cuanto antes, por eso pedimos al Ejecutivo nacional que se tomen medidas para dar certeza porque está pasando que se terminan los contratos y no les quieren renovar, no consiguen dónde alquilar y con esta situación se vuelve más difícil. La incertidumbre perjudica siempre a los que alquilan”, completó.