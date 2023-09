El reconocimiento a Tevez antes del clásico

Llegó como una apuesta. Llegó siendo una incógnita. Llegó con mucha resistencia por parte de los hinchas por su poca experiencia en el fútbol argentino. Sin embargo, Carlos Tevez sorprendió, logró adaptarse rápidamente a las necesidades de Independiente y tuvo un buen arranque que le permitió al equipo tomar un poco de aire en la lucha por la permanencia en Primera. Y pese a no buscarlo, él ya consiguió su primer logro: fue reconocido como el técnico del mes por parte de la Liga Profesional.

Apareció en puntas de pie pero se tiró de cabeza. El Apache cumplió al pie de la letra el pedido que le hizo a sus jugadores en su primer cara a cara. Pese a no tener espalda en el club, el DT del Rojo infló el pecho y puso la cara para hacerse cargo de uno de los momentos más delicados de la institución en la última década. Fiel a su estilo, él no tuvo medias tintas, aceptó el desafío de tomar un fierro caliente y decidió asumir la responsabilidad de ser el salvador, pese a no querer serlo.

La salida de Ricardo Zielinski hizo que la CD saliera a rastrear un técnico. Hubo contactos con Ariel Holan, Gabriel Milito, Mauricio Pellegrino, Ricardo Gareca, Gustavo Alfaro y Daniel Garnero, pero todos se bajaron por diferentes motivos. Alexander Medina, Pedro Troglio y Lucas Pusineri también fueron sondeados, aunque los que pelearon cabeza a cabeza hasta el final fueron Tevez y Erviti. Y en el mano a mano, los dirigentes se inclinaron por Carlitos.

Hoy, con el diario del lunes, la apuesta viene cosechando sus frutos. Debutó a fines de agosto, pocos días más tarde de asumir en el club, y consiguió un triunfazo 2-1 ante Vélez. Luego, ya en septiembre (mes en el que fue reconocido), obtuvo otras dos victorias y dos empates: 2-1 a Gimnasia, 1-0 a Huracán, 1-1 a Rosario Central y 0-0 ante Instituto. Además, por fuera de la Copa de la Liga, igualó con Estudiantes en lo que fue la eliminación de la Copa Argentina por penales.

Lejos de darle relevancia al mimo que le dieron, Tevez ya tiene la mente puesta en lo que será el clásico contra Racing, que se disputará este sábado, a las 19, en el Cilindro. En cuanto a la formación, Carlitos aguardará por la evolución de la molestia muscular de Mauricio Isla para determinar si lo meterá nuevamente en la formación inicial o deberá hacer un ajuste en el puesto (¿le dará la oportunidad otra vez a Julio Buffarini?). Más allá de la presencia o no del chileno, el técnico deberá resolver si sostendrá la línea de cinco defensores que puso en el último partido o si la modificará, tal como lo hizo en el transcurso del 0-0 con Instituto. Otro de los factores que podría alterar esa decisión sería el posible retorno de Ayrton Costa.

