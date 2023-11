Eugenio Semino: “Estamos en una situación catastrófica para los jubilados y pensionados"

Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, dialogó con EL MEDIADOR sobre las expectativas de cara al nuevo Gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre.

En primer aspecto, hizo un análisis del contexto económico actual y sostuvo: “El ajuste de la economía en Argentina desde hace seis años, se viene haciendo sobre las personas mayores y sobre las personas con discapacidad. En el racconto de estos seis años, entre el 2018 y 2019, en la anterior administración había perdido 19 puntos a la inflación, y a su venían de perder 7 puntos promedio en el factor empalme del cambio de fórmula del 2017, esto está a resolución de la Corte”.

“Hoy 105.000 pesos las mínimas, el bono es un pago en negro, es algo a lo que acudieron las ultimas administraciones por periodos cortos, antes de una elección, la actual gestión de Economía, se tomó como una política de Estado porque se sumaron bonos de forma trimestral, en este último período fue para diciembre”, explicó.

Siguiendo esta línea, remarcó: “Estamos en una situación catastrófica para los jubilados y pensionados porque la Canasta al 6 de octubre era de 313.000 pesos. Los jubilados cobrando el bono va a 160.000 pesos, el aguinaldo va a ser de 44 mil pesos, vamos a llegar a 200.000 pesos, con una canasta aproximadamente de 400 mil pesos con gastos de vivienda”.

En tanto, continuó: “Hemos pedido que las mínimas no pueden estar por debajo del valor de la Canasta, alrededor de los 400 mil pesos, y no solo ese bono se incluya en el haber, sino que se tenga en consideración la proporcionalidad para el resto de las categorías que no han recibido al día de hoy ningún bono”.

“El Fondo de Garantía de Sustentabilidad se creó por ley, partió de lo que era el Fondo de las AFJP, era un fondo anticíclico, destinado a componer las pérdidas del poder adquisitivo en periodos de crisis. Al día de hoy, no tenemos ningún informe de este fondo, no sabemos qué quedó”, indicó respecto al Fondo creado tras el traspaso de las AFJP al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones.

“El ajuste se viene haciendo en el sistema financiero en los últimos seis años. Con distintas administraciones el ajuste se viene haciendo, los negocios financieros se harán, habrá otras políticas y nos van a seguir destruyendo”, cerró.