La mamá de Sofía Herrera sobre Loan: “Es pasar mucho nervio y angustia otra vez"

Sofía Herrera desapareció en Tierra del Fuego y su madre, María Elena Delgado, continúa con la esperanza de encontrarla. Ya pasaron 16 años de su desaparición, ocurrida cuando Delgado, su marido Fabián Herrera y la pequeña acampaban en el camping John Goodall, ubicado en el kilómetro 2893 de la Ruta Nacional 3, cercano a la localidad de Río Grande.

María Elena Delgado, mamá de Sofía Herrera, dialogó con EL MEDIADOR, quien expresó: “Nosotros seguimos en la búsqueda de Sofi, siempre hay llamados y gente que envía información, por suerte mucha gente al día de hoy recuerda el caso y me comparten datos”.

Respecto a la búsqueda de Loan en la provincia de Corrientes, aseguró: “Es pasar mucho nervio y angustia y que pasan los días y no se lo encuentra al nene todavía, toda la Argentina espera que lo encuentren y lo encuentren bien. Hay varios nenes desaparecidos y no hay rastros. Hoy hay 99 chicos desaparecidos en el país”.

Y continuó: “Hoy hay una alerta que lleva el nombre de mi hija Sofía, pero se tiene que usar en las primeras horas, no a los tres días como pasó con el caso de Guadalupe en San Luis y el caso de Loan que no avisaban para que se active la alerta”.

Consultada por si mantuvo un diálogo con la familia de Loan: “Les dije a los hermanos que no aflojen con la búsqueda, diciéndoles que ellos son la voz de Loan hoy”.

“De entrada no la vi tan parecida a mi hija, no se parece en nada de chiquita a mi hija, está descartado porque toda la documentación está en regla. También corrió el rumor de que se trata de una nena adoptada, es una nena menor de cuatro hermanos y no se trata de mi hija, la gente insiste en pedir un ADN, no se trata de pedir un ADN porque hay pasos antes que se deben realizar”, subrayó respecto a la situación del parecido entre la hija de Carlos Pérez y Sofía Herrera.

“Siempre con esperanza, pienso que hoy puede aparecer mi hija, en algún momento tiene que haber alguna noticia. Podemos tener la dicha de que aparezca de un momento para otro. A mi hija la llevaron del lugar y no sabemos dónde”, cerró.