Los diputados nacionales de Unión por la Patria Germán Martínez, Tomás Ledesma y Cecilia Capitelli presentaron en la Cámara Baja el proyecto de ley impulsado por empresarios para declarar la emergencia del sector.

Los legisladores «asumieron el compromiso de impulsar una herramienta que mitigue el daño que están sufriendo las PyMEs producto de la recesión inducida por el ministro de Economía, Luis Caputo», señaló en un comunicado la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), que elaboró el proyecto.

El proyecto busca crear un registro de empresas pymes en situación de quebranto para que, mientras dure la emergencia económica, no se les cobre impuestos nacionales.

En este marco el programa EL MEDIADOR entrevistó a Leo Bilanski, Pte. ENAC., quien brindó sus precisiones sobre la iniciativa y el contexto en que se presentó. “Justamente nosotros en virtud del programa de gobierno, no somos oposición ni criticamos el programa económico, pero planteamos que por ley quede un registro”.

En este marco aclaró que “no buscamos subsidios”, pero “si me fundís, no me cobres impuestos. No hay acá una crisis heredada”, insistió.

Reiteró que desde el ENAC “no somos el estado ni el gobierno. Somos una representación. Se materializó el reclamo en un proyecto de ley”.

El entrevistado sostuvo que en Argentina “el 85% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores. Las actividades con poca gente que dependen del consumo, si no hay buena venta, cierran. Cerraron muchos comercios, pymes de la construcción. No queremos que eso se extienda porque empieza a pegar a la industria”.

La iniciativa cuenta con el apoyo del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria y será incorporada en el trabajo legislativo para deliberar sobre la situación de las pymes en la coyuntura actual de Argentina.

Desde ENAC sostuvieron que "a lo largo de los primeros seis meses de gestión del presidente Javier Milei cerraron 10 mil PyMEs como resultado de la política económica de ajuste".

"Estamos de acuerdo en bajar la inflación, pero la recesión que lleva adelante el ministro Caputo está haciéndonos pagar a nosotros y a nuestros trabajadores el costo del ajuste, cuando la promesa de Milei fue que lo pague la casta", dijo el presidente de ENAC, Leo Bilanski.

El combo de subas de tarifas por quita de subsidios y caída de las ventas por la recesión que afecta al mercado interno está afectando a las pymes de forma terminal. En agosto, las ventas minoristas de las pymes cayeron un 10,5 % interanual, acumulando un descenso del 16,2 % en los primeros ocho meses del año. Estos datos provienen del índice de ventas minoristas pymes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que se elaboró a partir de un relevamiento realizado en 1.300 comercios minoristas a lo largo del país.