Cómo se vive la cuarentena en Barcelona desde la mirada de un riogalleguense

César Guillermo Romero, es un joven riogalleguense que hoy vive en Barcelona, y desde la distancia se refirió a la situación de cuarentena y manifestó que “ya se van a cumplir cinco semanas desde que el Gobierno de Pedro Sánchez el Presidente de España decretara lo que se llamó el “Estado de Alarma” que significó el aislamiento Social”.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR manifestó que "solo se puede salir para ir al supermercado o para pasear al perro. Luego los traslados de ciudad a ciudad están prohibidos y mucho menos salir del país en caso de que yo quisiera volver a la Argentina”.

Seguidamente a esto, Romero habló sobre su experiencia personal frente a esta pandemia y expresó: “La verdad que es una situación media extraña para mí, porque estoy lejos de mi casa. Yo vine a Barcelona en octubre para realizar un posgrado con clases presenciales y ahora las continúo tomando pero de forma virtual”.

“El día a día es muy complicado porque ahora uno se tiene que gestionar constantemente una nueva rutina y además pesa mucho a nivel psicológico el tema de que tenes prohibido salir de tu casa. Lo estoy llevando de la mejor manera posible y con un constante contacto con amigos y familiares”

Por otra parte, Romero hizo hincapié en un estudio realizado en Estado Unidos y enfatizó: “Hace unos días leí en una revista de los Estados Unidos en la cual llevaron adelante un estudio que manifestó que si no hay una vacuna, los aislamientos aunque sean de manera intermitente podrían durar hasta el 2022, porque no va a alcanzar el tiempo para ser realmente inmunes al virus”.

Por último, al ser consultado sobre la decisión del Gobierno Español de dar por terminado el ciclo lectivo, Romero aseveró que “la decisión todavía no es definitiva y se está discutiendo porque lo que se hablaba era que se pasase de curso automáticamente. Los partidos de la oposición no están de acuerdo y creo que se tiene que legislar por lo cual no es una decisión definitiva”.