Un viejo reclamo que finalmente fue atendido: El San Benito vuelve a disponer de una ambulancia en el barrio

El Ministerio de Salud de la provincia de Santa Cruz, dispuso hoy que una ambulancia quede apostada de forma permanente al lado del Destacamento de Bomberos ubicado en el Barrio San Benito, para atender las urgencias que pudieran registrarse en la populosa barriada.

Se trata de una gestión que inició meses atrás, el diputado nacional Pablo González, quien ayudó a que una camioneta 4x4 sea preparada como móvil sanitario para los vecinos del sector. Sin embargo la historia de la ambulancia del San Benito no es nueva. Durante la gestión del ex gobernador Daniel Peralta, se dispuso que una ambulancia estuviera de forma permanente en el barrio, pero tras perder las elecciones, el vehículo fue sacado del lugar. Tiempo después, la unidad apareció "tirada" (literalmente) en el patio del Hospital CAPS "Dr. Fernando Peliche", ya bajo competencia del gobierno nacional del ex presidente Mauricio Macri.

Juan Romero, responsable del comedor del San Benito, inició entonces las gestiones para recuperar la ambulancia para el barrio, pero nunca tuvo respuesta. Cansado de promesas incumplidas, inició una campaña para juntar fondos, y comprar una combi (que fuera ambulancia de la empresa privada UDEM) que se encontraba en una agencia de autos. Tampoco logró reunir el dinero suficiente.

Hoy celebró el anuncio, después de tantos meses de lucha y espera: "La verdad que fue una agonía toda esta situación porque siempre que teníamos una ambulancia por una razón u otra la terminaban sacando y hoy vuelve a haber una ambulancia en la estación que había sido gestionada tiempo atrás por Pablo González”.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR se le consultó sobre el centro de salud que estaban llevando a cabo el IDUV, Romero expresó: “La semana pasada pase y vi que ya estaba todo listo, pero que todavía no pueden abrir porque tienen que tirar una pared para colocar algo nuevo y la verdad lo que pido es que no tiren nada porque el barrio lo necesita ahora a este centro de salud”.

Por último, se le consultó sobre la situación del barrio y los proyectos de urbanización que tenían, Romero aseveró: “Sinceramente la pandemia nos freno un poco el tema de la presentación de los papeles para continuar con la obra de las cloacas y de los pluviales”.