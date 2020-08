Alberto Fernández: "Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están"

"Nos enfrentamos a un enemigo invisible", comenzó argumentando el presidente Alberto Fernández en su discurso donde anunció la continuidad del aislamiento social y obligatorio en el AMBA hasta el 16 de agosto desde la residencia de Olivos.

El mandatario apuntó que "sabemos que América es el epicentro de este virus, y en Argentina estamos atravesando un momento creciente de circulación del virus que todos tenemos la impresión que se concentra en el AMBA porque allí más del 90% de los casos ocurren, pero también el problema irradia a otros lugares como Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba".

"Han empezado a manifestarse focos en otros lugares del interior del país de provincias como Chaco, Río Negro, Jujuy y se suman otros lugares, por eso hay que llamar la atención de lo que está pasando, estamos enfrentando a un enemigo invisible y el mundo no ha encontrado las armas para combatirlo, hasta hoy no se encontró la vacuna ni el medicamento para curarla", remarcó.

El presidente Alberto Fernández dijo que "no estamos ante una gripe más" y la única solución es "cuidarnos nosotros" porque no hay vacuna contra el coronavirus. "El virus no nos busca, nosotros vamos a buscarlo, este es el problema la circulación nuestra", añadió.

"Nos relajamos porque llevamos muchos dias cuidandonos en nuestras casas, y está claro que esto genera estrés, desánimo, preocupación que genera la incertidumbre a la que la pandemia nos condena, nadie en el mundo sabe cuándo va a terminar esto", afirmó y luego hizo referencia a la situación que transita Europa, donde se teme una segunda ola de contagios por coronavirus, "donde todo parece superado, el problema vuelve a empezar".

"Hasta el 16 de agosto vamos a mantener las cosas como están hoy", anunció el jefe de Estado junto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Continuó mostrando cómo Argentina fue evolucionando en relación a la cantidad de personas cada 100 mil habitantes contagiados "como ven seguimos bien, dominando la situación" en comparación a los demás países de América Latina. "Esto está funcionando, el sistema de salud da respuesta, la Argentina se ha preparado para afrontar este tiempo".







"Argentina sigue conteniendo la cantidad de contagios, pero está aumentado, y eso es el resultado de que ha habido más circulación, ha circulado más el virus y aumentado los contagios", puntualizó.

También valoró al sistema de salud y mencionó: "Si la tasa de mortalidad no crece a la misma velocidad de los contagios es porque el sistema de salud está respondiendo, y responde por el tiempo de cuarentena inicial que hicimos y porque aprovechamos ese tiempo en dotar a todos los lugares de país de camas para poder atender a toda esa gente".

El presidente reflexionó sobre la cantidad de muertos durante el mes de julio, donde se duplicaron la cantidad de fallecimientos. "No quiero que se muera más gente, y para que esto no pase hay que evitar contagiarse hay que cuidarnos", expresó. Luego vaticinó que "es muy posible que esta tasa de letalidad crezca y lejos estoy de tranquilizarme con ese dato" y reclamó parar el crecimiento de la infección "depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros".

Cerró con un mensaje para los jóvenes: "en la juventud es muy importante el encuentro con los amigos, el compartir, disfrutar, pero no podemos hacerlo". Agregó que: "los jóvenes piensan que son inmunes a esta enfermedad, y es verdad, las estadísticas muestran que son los que mejor sobrellevan esta enfermedad, pero el problema está cuando contagian a los adultos mayores, entonces les pido que hagamos ese esfuerzo".

Coronavirus en Argentina

Cabe destacar, que hoy el Ministerio de Salud informó 25 nuevos fallecimientos por coronavirus en el país, lo que hace subir a 3466 los muertos totales desde marzo pasado y eleva la letalidad general a 1,9%, mientras que son 98.127 los pacientes que actualmente cursan la enfermedad.

Un total de 1.076 personas cursan la enfermedad en unidades de terapia intensiva en todo el país, de las cuales 84% en centros de salud de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires.

La ocupación de camas de cuidados intensivos, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 55,3%, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llega al 63,6%

El índice de positividad, que mide la cantidad de casos hallados sobre test realizados, ayer se ubicó en 43,4% promedio país, 35,3% en la Ciudad y 52,1 en la Provincia de Buenos Aires.

Desde el reporte de ayer por la tarde se confirmó el fallecimiento de 25 personas, 13 varones y 12 mujeres, de las cuales 10 tenían residencia en la provincia de Buenos Aires, 13 en la Ciudad, 1 en Río Negro, 1 en Santa Cruz.

De los 185.373 casos confirmados en Argentina, 1.117 (0,6%) son "importados", 53.660 (28,9%) son contactos estrechos de casos confirmados, 100.811 (54,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.