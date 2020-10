Caso Maldonado: "el ex concejal continúa detenido y no hay otras novedades judiciales"

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Máximo Ulloa, abogado defensor de una de las madres que denunció a Emilio Maldonado por abuso sexual contra su hija, señaló "desde el lado de Maldonado, presentaron la solicitud para la prisión domiciliaria, pero no fue favorable y hoy Maldonado sigue detenido en la comisaría séptima. No hubieron decisiones nuevas en términos procesales establecidos y nos encontramos todavía en la etapa de instrucción”.

Ante la consulta respecto a cómo vio la situación de sus defendidos, Ulloa explicó: “Creo que la familia y la sociedad estaban muy enchufados y pendientes del caso por la relevancia que tuvo. Fue un desahogo importante, creo que estas personas con estos delitos y siendo tan peligrosos que anden sueltos genera un malestar y se notó. Fue buena la decisión de la jueza para que mientras el proceso continúe este señor se encuentre detenido”.

Finalizando, Ulloa agregó su mirada respecto al llamado a elecciones en el Consejo de la Magistratura y destacó "me llamó la atención, hay un cronograma que establece que las elecciones son el 30 de noviembre y no me parece correcto. Me parece que una elección que hoy que si bien es importante, no lo considero una urgencia, más en el contexto que estamos por el aislamiento y pienso que no es oportuno realmente porque se encuentra alejado de lo que está pasando”.