"Actuó bajo presión y con capacidad nula de comprender la criminalidad de sus actos"

La madrugada del pasado domingo 22 de noviembre sorprendió a toda la comunidad de Río Gallegos, cuando se conoció que un sujeto identificado como Roberto Puebla (51) se había cruzado a tiros con personal de Infantería de la Policía de la Provincia de Santa Cruz en la zona de la ría de la capital provincial. Todo ocurrió cuando tras evadir un control de tránsito, Pueblo llegó a su domicilio de calle Rodiño de Clark, estacionó su camioneta, y al percatarse de que llegaba personal de Tránsito para secuestrarle la unidad, intentó impedir dicha situación a los tiros. Detenido en la Comisaría Seccional 1ª desde ocurrido el hecho, Puebla fue procesado por la jueza con prisión preventiva y un embargo de 1 millón de pesos, en una causa con varios delitos.

Pero la defensa del acusado, asegura que se debe considerar "la inimputabilidad al momento del hecho", ya que sostienen que "hay que analizar el estado emocional del hombre de forma previa junto a la pericia toxicológica". Para la defensa del hombre "la discusión judicial pasará por determinar, si al momento del hecho, Puebla comprendía la criminalidad del hecho".

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Dr. José Carlos Blassiotto, abogado de Roberto Puebla (51) habló sobre el caso y la decisión de la jueza que le dictó la prisión preventiva y un embargo de 1 millón de pesos, ante esto aseguró "la prisión preventiva y el embargo por 1 millón de pesos está confirmado, pero el estado procesal que tiene y lo que dictó la jueza está fuera de lugar. La prisión preventiva se puede dictaminar si hay peligro de fuga o entorpecimiento del proceso, se ve que la jueza consideró esto y nuestro defendido continúa detenido”.

Ante la consulta respecto a los dichos de Puebla a su abogado luego de los hechos sucedidos con la policía, Blassiotto aseguró que “El relata que se sintió tensionado y amenazado o bajo presión, no recuerda gran parte de lo sucedido y lo que figura en el expediente es que el claramente en función de testimonios, de tránsito y policiales que se encontraron ante una persona con evidente estado de ebriedad. Eso es lo que hay en la causa, luego se llevaron adelante las pericias psicológicas y psiquiátricas que aseveran y concuerdan objetivamente que hay una situación que en el momento del hecho hay que considerar la inimputabilidad de Roberto Puebla en el momento que ocurrían los hechos”.

Por otro lado, Blassiotto agregó: “La discusión pasa por si al momento del hecho nuestro defendido comprendía la criminalidad del Hecho y existen ciertos factores que pudieron determinar una situación compleja en lo emocional y que lo lleva a proceder así”.

"Mi defendido actuó bajo presión y con capacidad nula de comprender la criminalidad de sus actos" sostuvo Blassiotto, que agregó "para nosotros Puebla se encontraba impedido de comprender la naturaleza, el alcance y las consecuencias de su accionar, y por lo tanto, las circunstancias que rodearon el hecho, operan con carácter exculpatorio y lo exime del reproche penal".

Finalizando, el abogado de Roberto Puebla aseguró que la balacera se produjo a raíz de desacuerdos entre su defendido y la policía y concluyó: “Acá no hay que inculpar a uno o al otro, me gustaría saber como terminaba la situación si la policía mataba a una de las personas que estaban adentro. Nuestro defendido en ningún momento tiró a una persona y eso está comprobado, el conocimiento del expediente demuestra que lo que uno pueda decir es muy distinto a lo que está teniendo el expediente, Puebla trabajo su psiquis de una manera formidable y eso no es que justifique el accionar, lo que nosotros decimos es que se encuentra impedido de comprender la naturaleza, alcance y consecuencia del accionar y por eso no acompañamos la decisión de la jueza”.