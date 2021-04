Dr. Luis Cámera: "Estamos en un momento difícil, el crítico llegará en mayo"

La suba de casos y el crecimiento de la curva de contagios ha generado que se analicen nuevas medidas restrictivas que podrían ser anunciadas el próximo viernes por parte del Gobierno Nacional, y no son pocos los médicos que aseguran que es necesario aplicar medidas fuertes para frenar la suba de casos.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el Dr. Luis Cámera asesor presidencial en COVID19 e integrante del equipo de profesionales del Hospital Italiano detalló "estamos en un momento difícil, el crítico llegara en mayo" y sobre el estado del sistema hospitalario aseguró "a pesar del vaticinio de muchos el año pasado el sistema hospitalario no colapsó, aguantó, este año lo que vemos por el crecimiento exponencial que estamos teniendo es que vamos camino a que si podríamos estar frente a un colapso".

"Necesitamos algo, corto, intensivo de 10 días para levantar esta pava hirviendo antes que explote. Levantarla pero eso no significa que se enfría y ya está, el tema va a estar caliente por mucho tiempo" ejemplificó el profesional de la salud, que detalló "ahora es el AMBA, pero seguramente después serán otros distritos".

Consultado sobre las versiones que sostienen que habrá nuevas medidas y más restrictivas aseguró "yo estoy a favor de medidas concretas, intensivas, por 10 ó 14 días el comercio no se va a morir, no le vamos a cambiar la vida a nadie, pero si no aplicamos un corte estricto si vamos a hablar de muchas muertes, eso es real, un análisis puro de nuestra realidad".

El profesional médico lamentó que haya tantas discrepancias entre las autoridades para tomar decisiones comunes y dijo "se metió mucho la grieta, la política, y el virus lo que más tiene es coherencia política, sabe a dónde va y que quiere".

Consultado sobre una información que confirma el análisis por parte de integrantes del Instituto Malbrán acerca de una posible "cepa de Buenos Aires" aclaró "es una investigación reciente, pero creo que se trata más de mutaciones propias del virus, y no de cepas nuevas".

Acerca de la autorización de la ANMAT para comercializar un tipo de test de venta directa en farmacias, dijo "me parece bien que se pueda hacer algo y que esto pueda estar al alcance de la gente, creo que no resta, al contrario, suma".

Finalmente se refirió al plazo de extensión de días para la aplicación de la segunda dosis de la vacuna, sobre lo que aseveró "mi mirada es que prefiero mayor cantidad de gente parcialmente inmunizada que tener a la gente totalmente desprotegida. Es una estrategia que se discutió en el mundo y más allá de que algunos menosprecian la efectividad, la realidad es que el problema lo tenemos hoy, y sin vacunas en el mundo. Tenemos que tener en claro que debemos aprender a administrar la escasez" sentenció.