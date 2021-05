"Si esto se sigue dilatando arranco una huelga de hambre total, sin ingesta de líquidos ni sólidos"

En el día 12 de su huelga de hambre de alimentos, el enfermero Manuel Piris adelantó que si la situación se sigue dilatando y no aparecen las respuestas de parte de las autoridades del gobierno, iniciará una huelga de hambre total, sin ingesta de líquidos ni de sólidos.

"Me vinieron a invitar a reuniones con la doctora Beveraggi y con el Ministro Camino, pero les deje en claro que yo estoy concentrado en mi reclamo", señaló Piris en diálogo con el programa radial EL MEDIADOR donde adelantó "voy a esperar unos días más y si no hay respuesta inicio una huelga total de hambre".

"Estoy concentrado en mi reclamo, no le dije no a la reunión, pueden ir otros compañeros, estamos cansados de la zaraza, queremos resoluciones", dijo Piris quien comentó que en el encuentro informal con la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, Nadia Astrada, "deje en claro que la discusión de la paritaria no nos representa y que los gremios que están allí sentados, tampoco reflejan los intereses de nuestro sector".

"Yo no estoy encaprichado" aclaró Piris, que continuó "estoy muy firme en mis convicciones y en esta lucha".