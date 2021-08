Ezequiel Miere es comediante santafesino y desde hace cuatro años empezó a compartir su pasión con su hijo Valentín con quien graba habitualmente sketchs y videos que suben a las redes sociales, contando cosas de la vida cotidiana. Hoy tienen casi 2 millones de seguidores en Facebook; 1,2 millones de seguidores en Tik Tok; 625 mil en Instagram y casi 550 mil en YouTube.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Ezequiel contó "todo empezó como un juego y así sigue siéndolo, en la inquietud de Valen en copiarme y jugar. Debo admitir que nos sirvió para establecer un vínculo más fuerte, él es muy creativo" y agregó "el resto es un regalo, que nos siga tanta gente, que aparezcan sponsors que haya llegado esta nominación al Martín Fierro Digital como Mejor Artista Infantil por sus videos en las redes sociales en el 2018, es algo increíble".

"Todo se fue dando según la edad de Valen. Al principio fueron líneas cortas, pero ahora mas crecido entendió que parte de su juego tiene que ver con un guión, con ensayos, con preparase previamente. A esto se suma un trabajo de edición hasta un producto final que es el que llega al público", señaló.

"Arrancamos a los 5 años y hoy tiene 9 y lo vive todo con otra pasión. Valen se preocupa mucho porque el trabajo final sea excelente" contó Ezequiel que sobre si recibió críticas por tratarse de un niño comentó "hay mucha gente que opina que es muy chico, y lo que menos nos preocupa es que nos digan que Valen está trabajando o que lo estamos explotando. Lo que nosotros vemos es que lo disfruta y eso para nosotros es suficiente".

"Valen está divirtiéndose y es feliz y eso no es un montaje, disfruta lo que hace" comentó Ezequiel, que continuó "como papás no nos hacemos expectativa de si esto es el inicio de una carrera o no para él. Lo decidirá él supongo. Yo lo que veo es a mi hijo siendo feliz, haciendo lo que le gusta y creció mucho actoralmente. Por eso estamos preparando un nuevo show que esperamos poder estar presentando en diciembre", adelantó,