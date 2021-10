Pablo Vásquez el diseñador gráfico digital de Río Gallegos que triunfa en el mundo

Hay varias formas de triunfar en el mundo, la mayoría primero piensa en lo deportivo o en lo musical pero en el caso de Pablo Velázquez fue de una forma más original en todo sentido. El diseñador gráfico creador del guanaco “Koko” en la serie animada “Caminandes” en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR dijo “siempre tengo ganas de volver”.

Pablo, quien actualmente trabaja y reside en Holanda, comentó sus inicios y como fue progresando en el mundo de la animación “desde chico siempre hacia dibujos y animaciones en mi computadora, luego de poner mis proyectos en internet salió la oportunidad de trabajar en una película animada en Buenos Aires”. A su vez agregó “lo primero así como grande fue Plumíferos para Telefe, después con el tiempo surgieron otras oportunidades. Me invitaron acá y me encanto la experiencia”

Velázquez explicó cómo surgió la idea de “Koko” “mis hermanos me dieron sobrinos, y al pasar el tiempo con ellos vi lo que veían en la tele y pensé ¿por qué no miran algo más argentino?”. Además agregó “me puse a hacer los dibujos, las animaciones y los fondos en mis tiempos libres, luego le comente a mis compañeros el proyecto que tenía y si me ayudaban a terminarlo”.

Para concluir dijo al aire sus planes para el futuro “me gustaría volver y empezar una escuela de animación, si bien hay escuelas en Argentina es una lástima que se tenga que ir de la Patagonia”.