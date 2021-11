A tan solo un mes para las fiestas, son muchos en el país y en Chile que están pidiendo por la apertura de las fronteras. Según Carolina Malatesta, vecina de Puerto Natales, en comunicación con el programa radial EL MEDIADOR dijo “gracias a la prensa se ha logrado mucho”.

Malatesta comentó sobre las movilizaciones “acá fue muy beneficioso, estamos gratamente sorprendidos. Superamos las más de 100 personas, quisieron retomar la movilización a las 3 de la tarde”. Además dijo “francamente, no te puedo decir de todos los delegados porque no he podido comunicarme con todos, pero desde acá en Chile se ve voluntad política. Desde Río Gallegos también tenemos la colaboración de diputados”.

Para concluir la vecina de Puerto Natales comentó “yo considero que vamos por buen camino. Nosotros desde nuestras voluntades de corazones, no tenemos bandera política somos familiares”. A su vez dijo “es una necesidad humanitaria, nos afecta de todos los ángulos. No queremos esta situación, no queremos cortar rutas e ir a la frontera”.