Zulma Malvar (63) fue asesinada en su casa de San Julián el 18 de julio de 2019. A tres años del caso que estremeció a la localidad santacruceña, no hay ni una pista ni un sospechoso.



En comunicación con EL MEDIADOR, su hijo, Alejandro Jodar, manifestó que "con el paso del tiempo van cambiando los sentimientos. Hoy vemos que la causa no avanza, no hay voluntad. Entonces empieza a dar bronca y se mezclan sentimientos"



Había un sospechoso. Un médico que trabajó con Malvar y que a los pocos días se fue del pueblo para radicarse en Mendoza. Le hicieron la prueba de ADN que resultó negativa. Consultado sobre esa línea de investigación, Alejandro señaló que "todo se hizo tan mal, que el resultado de las investigaciones, ese informe, nos dieron más dudas que certezas".



"No tengo trato con el juez". Se refiere al juez que atiende en la causa es el Dr. Ludovico Pío Pala. "El jueves me quedé en el juzgado porque había una resolución que nos debían desde junio. Él siempre dice que habla por sus fallos, pero yo quiero que el demuestre que trabaja y que es idóneo"



El hijo de Zulma Malvar relata que "desde la querella aportamos una línea de investigación nueva, una hipótesis que surgió del mismo expediente. Estamos en el aire conectando datos para ver si se conectan"

"Estamos en una constante incertidumbre. Las cosas se hicieron muy mal y la gente acompañó siempre, pero con el paso del tiempo eso se va diluyendo", finalizó.