Durante la misma. se ofreció un aumento del 43,9 % acumulativo para el primer semestre del año y, en el caso que durante el mes de mayo la inflación llegue a superar el 46,5 %, se podrá volver a solicitar una nueva reunión para acordar un ajuste.

En este sentido, el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Río Gallegos, Diego Robles, dialogó con el programa de radio EL MEDIADOR, el cual se emite por Tiempo FM, y explicó que "desde el Municipio tenemos una forma que se refleja no solamente en esto, sino también en todo lo que nos delega el intendente a todos los que integramos el equipo en las diferentes posiciones, que cuando tenemos un problema o algo por resolver, queremos hacerlo con la mayor celeridad posible. Nos gusta poder solucionar las cosas y seguir construyendo y creciendo”.

Robles se refirió a lo abordado durante el encuentro y señaló que “el tema de las negociaciones salariales ya lo veníamos haciendo, entendiendo de que tratamos de negociar siempre con la mayor cantidad de información. Hemos demostrado la buena fe que hemos ido construyendo y la relación que hemos tenido en estos últimos años, de siempre cumplir con lo que prometemos, de no esconder y trabajar con todos los números arriba de la mesa. De no comprometernos a pagar lo que no podemos pagar y de tratar de tener esa flexibilidad, entendiendo que en una negociación a veces hay que ceder, a veces hay que buscar puntos de consenso común y, cuando todas las partes están tratando de buscar lo mismo, eso se puede llevar a cabo y es un ejercicio que venimos sosteniendo en los últimos períodos”, agregó.

“Siempre hubo una expectativa de buscar la manera de tratar de cerrar (las negociaciones) cuanto antes. No nos gusta la demora, y a mi personalmente, me parece que atentan contra la construcción de una relación y contra la búsqueda del objetivo común. Pero también tenés que tener la voluntad del otro lado y para lograr eso hemos ido por un camino estos años, para que podamos tener esta gimnasia y tomarnos todos los tiempos necesarios”, añadió el secretario.

Al ser consultado por este medio sobre cómo se dieron las negociaciones, Robles explicó que “nosotros arrancamos con una negociación, ellos van con una pretensión, nosotros con una propuesta y vamos tratando -con puntos altos, bajos y discusiones- buscar un punto de consenso entre las pretensiones de los trabajadores y de nosotros. Uno tiene que entender que en una negociación partís de dos pretensiones, las ponés en dos extremos y tratás de llegar a un entendimiento. Cuando durante el transcurso de la negociación empiezan a trascender las propuestas que se están trabajando, me parece que eso atenta y confunde”, expresó el funcionario.

El ofrecimiento efectuado consta "de un 20 % para marzo, 100% en los títulos para abril, el 9 % para mayo, el 10 % para junio. Todo es acumulativo y tienen la posibilidad de realizar -con una inflación acumulada de 42,5 %- un ajuste. Sino, nos reuniremos en julio para dialogar sobre el segundo semestre, ya que en la realidad y en el contexto que estamos, es imposible cerrar una pauta anual”, agregó.

Para finalizar, el secretario de Hacienda sostuvo que "actualmente, nos encontramos en una época en donde la globalización hace que un problema que puede parecer lejano, al final termina golpeando al país y a todos. Las economías condicionadas -como la nuestra- con un desdoblamiento y la supervisión generalizada del Fondo Monetario, nos condiciona sobremanera”, concluyó.