Esto quedó de relieve la semana pasada, cuando el delantero del Galatasaray turco hizo una participación en Masterchef Argentina (Telefe), que en esta edición está siendo conducido por su mujer. “Para mi es un privilegio estar acá. Estuve tomando un par de tips acá de nuestro jurado...”, comenzó diciendo Icardi al llegar al reality, pero Wanda -quien lo había recibido en el set con un frío beso en el cachete- lo frenó. “Perdoname que te interrumpa: sos muy modesto porque sos el experto de la familia en carnes...”, dijo como para tirarle flores a su marido. Con los mismos nervios con los que suele enfrentarse a una cámara, contó: “Sí, me gusta mucho el asado, hago mucho asado, mi papá también es muy buen cocinero, fue carnicero en su época y sabe de muchos cortes de carne y aprendí bastante”.

Una vez finalizada la participación del futbolista, Wanda lo despidió: “Muchas gracias Mauro por estar acá, por acompañarnos... Sé que lo hacés por mi y que me acompañes me pone muy contenta. Gracias por estar acá...”. “Gracias a todos, gracias a los participantes, al jurado, gracias por esta oportunidad... ¡A vos!”, le contestó Icardi mirándola a los ojos. Y después de desearles lo mejor a los participantes y saludar uno por uno a los jurados, volvió hacia donde estaba Nara y esta vez sí, se besaron en la boca por algunos segundos, mientras en el estudio se derretían ante la reconciliación televisada: gesto romántico que conmovió a la conductora hasta las lágrimas.

Luego de esto, Wanda dio una entrevista con Intrusos (América) y habló al respecto. “Estoy muy bien, trabajando mucho. Estoy muy contenta e instalada en la Argentina”, comenzó diciendo al referirse de su presente laboral y en su primera experiencia como conductora, algo que le valió elogios de hasta Ricardo Darín. “Todavía me falta un montón, todavía tengo muchos nervios. Pero hace muchos años que quiero hacer conducción. Y bueno, se dio este proyecto. Siempre vi Masterchef, entonces ser parte es increíble para mí”, dijo.

“Yo veo el programa todas las noches con mis hijos. Y me gusta. Siento que cada capítulo que pasa se me puede ver un poco más ‘Wanda’, que es lo que también el canal quería”, agregó respecto a su labor. Luego contó cómo fue que llegó Icardi al reality show. “Que aparezca Mauro fue una idea mía. Le dije que me gustaría que esté un ratito, porque sabía que no se iba a bancar todo el programa... Primero me dijo que sí, después que no y otra vez que sí, que sí que no. A él no le gusta mucho, pero lo hizo por mí, porque sabía que para mí era lindo, era importante que, adentro de todos los capítulos que mis hijos ven, que también puedan vernos a los dos”, reveló la conductora.

Acerca de cómo están las cosas entre los dos luego de la reconciliación, dijo: “Estamos bien. La verdad es que él insistió mucho e hizo mucho. Mauro es una muy buena persona. Es un gran padre y todo eso suma. Yo soy muy familiera, entonces siempre voy a luchar para que la familia esté unida”.

FUENTE: A24 NOTICIAS