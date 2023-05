Martín Campilongo, actor en la serie "El amor después del amor": “No me imaginé esta repercusión"

La serie autobiográfica de Fito Paez, "El Amor después del Amor", está rompiendo todos los records en Netflix. Esta serie cuenta la vida y carrera del cantante Fito Páez, a propósito de los 30 años del lanzamiento de su disco homónimo. Además, encontramos actores que dan vida a las icónicas figuras del género como Charly García, Luis Alberto Spinetta, Fabiana Cantilo.

Rodolfo Páez, nombre completo del artista, es uno de los exponentes más importantes de la música argentina. Con más de 40 años de trayectoria, colecciona éxitos como “Mariposa Tecknicolor”, “11 y 6″, “A rodar mi vida”, “Un vestido y un amor” y el tema que da nombre a la serie. El programa de televisión consiste de 8 episodios y llegó a Netflix como parte de los homenajes por el aniversario del fenómeno del álbum.

Uno de los personajes más fantásticos y pocos conocidos en la vida de Fito, es la de su padre, Rodolfo Páez. Martín Campilongo es quien se puso en la piel del padre de Fito, quien le enseñó sobre la música de pequeño, pero que temía por la seguridad de su hijo como rockero debido al contexto de la dictadura militar de Argentina.

Martín Campilongo, dialogó con EL MEDIADOR, y expresó “me dieron el papel, la propuesta no sabía que se iba a hacer. Me dieron el guion y me encantó, me gustó el abanico de matices que tenía el personaje. Empezamos a trabajar en eso”.

Respecto a su carrera como actor, indicó: “Hace treinta años muestro humor, yo vengo del drama, me formó en el drama. Mi maestro Agustín Alezzo, luego me derivé al humor que lo elegí y me especialicé en el humor. Hace treinta años me dediqué a la comedia, pero siempre seguí haciendo drama, pero no de una forma tan masiva como esta serie”.

A su vez, manifestó sobre la serie: “Es una locura lo que gusta, se está dando en 190 países, me escribe gente de todo el planeta que está feliz con la serie”.

“No me imaginé esta repercusión, esto no se lo imaginaba ninguno. Sabíamos que estábamos haciendo algo bueno, cuando laburas y ves que la gente detrás de cámara se sintió tocada por la escena que estás haciendo te das cuenta de que está bueno”, comentó.

Consultado por si pudo hablar con el artista, Fito Páez, sobre esta serie: “Fito vino a las filmaciones dos o tres veces, no me lo crucé porque no fueron mis escenas. Luego hablé con él cuando se estrenó, estaba feliz de la vida, me agradecía mucho el personaje que hice de su papá”.

“El éxito de la serie repara que habla de nosotros y de nuestra historia. Cuando la vi, la disfruté como un espectador más, todo el tiempo me acordaba de los recitales, de mí, y me llevaba a mis lugares de mi vida, y creo que eso nos pasó a todos”, comentó.

“Ahora reestrenamos el viernes la comedia Los Bonobos en el Teatro Nacional. Es una comedia súper divertida. Y ahora hago una serie nueva para plataforma que va a ser polemiquísima”, cerró.