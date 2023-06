Javier Castro fue anunciado como candidato a la vicegobernación por “Construyamos Juntos”. En este marco, EL MEDIADOR, programa que se emite por Tiempo FM 97.5, dialogó con el compañero de fórmula de Pablo Grasso, quien comentó: “Es una gran responsabilidad y desafío, me costó analizarlo y lo venimos hablando hace mucho tiempo. Una vez que tomamos la decisión estamos con la mochila cargada para dar lo mejor de todo y que Pablo Grasso sea el gobernador”.

“Hace seis meses empezamos con las conversaciones. Cuando asumió tuvimos un encuentro para que le demos una mano con la Municipalidad, ya que tenía un escenario complicado y tuvimos muy buena relación. Nosotros vimos cómo era su capacidad de gestión y tenía la misma idea que nosotros, con muchas ganas y con responsabilidad para demostrar con trabajo lo que podía hacerse”, agregó.

De igual manera, resaltó: “Cuando se acercaban las elecciones me dijo que estemos de ese lado y ya se empezó a nombrar esto. A mí lo que me interesaba era estar en un proyecto por el cual yo estoy convencido y me dejó en claro que no era la única opción. Eso es muy valorable porque vino de frente, sin cosas raras, y esto demuestra que la política se puede hacer de otra manera”.

Tras ser consultado por la minería, detalló: “Pablo Grasso tiene una visión muy importante de la minería y de todos los recursos que tiene la provincia y es lo que me gusta: que está pensando y generando posibilidades para que las cosas se muevan”.

Por otra parte, haciendo hincapié en lo que le falta a la provincia, manifestó: “Hay que volver a embarrarse los pies, el Gobierno tiene que estar cercano a la gente y es lo que tenemos que recuperar. La sociedad está enojada y triste, porque hay cosas que mejorar y ese es el desafío”.

A modo de cierre, puntualizó: “La ventaja que tenemos es que no tenemos que proyectarle nada a la gente, saben los dirigentes que somos y estamos ocupados en ver lo que generamos nosotros: que nuestras ideas y proyectos lleguen a cada vecino de Santa Cruz”.