La orden del Juzgado de Faltas de la Municipalidad de El Chalten de retirar parte de un mural alegórico a la Gesta de Malvinas e imponer una multa económica el responsable del espacio cultural que construyó la pared, desató la inmediata crítica de veteranos de guerra.

Ahora Calafate dio a conocer que el Juzgado de faltas impuso una multa de $366.138 a Raúl Casco, responsable de “El Merendero”, ONG impulsó la construcción de un muro en el que artistas fueguinos plasmaron el homenaje a los Héroes de Malvinas.

Al imponer la sanción el Juzgado municipal argumenta que la obra es clandestina y violó 3 artículos del Código de Faltas. Además perjudica a un vecino que fue quien inició el reclamo a través de una nota enviada al municipio.

Fernando Alturria, presidente del Centro de Veteranos “José Honorio Ortega” de Río Gallegos, envió una nota apoyando a Casco. Además en declaraciones a FM Dimensión lanzó fuertes críticas contra el Municipio de El Chalten.

“A veces uno se indigna o no deja de asombrarse. Esto no es sentido común, tratar de borrar un mural por 50 cm. Construcción clandestina le dicen… No viene por ese lado, sino por el lado político. El intendente no toma buenas decisiones, es algo personal”, consideró Alturria.

El presidente del Centro de Veteranos hace referencia que es sabido que la relación entre el Intendente Néstor Ticó y Raúl Casco es mala. Y este no es el primer enfrentamiento.

Asumiendo la cuestión política y/o personal como motivadora de esta sanción, Alturria, manifestó que “no vale este apriete desde el Estado para multar un Merendero. Excede el sentido común. No es por el mural en si, son razones políticas. Cuando hablamos de patria, porque Malvinas es patria, hay que dejar todo de lado”, afirmó el presidente del Centro de Veteranos.

Alturria remarcó que este mural es el único sitio de homenaje a Malvinas que tiene El Chalten, e insistió que “esto es una decisión caprichosa. Siempre hay excepciones a las reglas, por 50 cm no van a estropear un mural por el que los habitantes del Chalten están orgullosos”.

