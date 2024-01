Pedido de justicia por la muerte de Yoselin Hernández

Este jueves, familiares, amigos y allegados de Yoselin Hernández, se trasladaron hasta el Juzgado de Primera Instancia N° 2, para reclamar por la joven que fue hallada sin vida el pasado sábado.

Con pancartas reclamaron justicia, señalando que su expareja habría sido el autor de su muerte, la cual en primera instancia, se investiga como suicidio.

En ese sentido, Lorena, mamá de Yoselin habló con los medios, donde precisó: "Estamos buscando justicia por mi hija, porque liberaron al asesino. Tenemos videos de la pescadería de la esquina donde se ve que sale de la casa de mi hija y agarra por la calle Juncal, y se fue caminando, aproximadamente a las 13:30 horas".

Al ser consultada sobre si la Justicia vio esas imágenes, Lorena respondió: "Sí, las vieron. Pero nos dijeron que no lo pudieron identificar, así que quedó en la nada. Nos encargamos de buscar todos los videos y todo eso va al abogado que tenemos".

Y continuó: "No me voy a quedar tranquila hasta no verlo preso, hasta que pague por mi hija", aseverando que ella no se quitó la vida: "Hace poco había empezado a trabajar en una panadería y la habían dejado definitiva, estaba recontenta. No tenía motivos para matarse".

Por último, Lorena expresó: "El certificado de defunción decía que era muerte por estrangulamiento, pero ella no tenía marcas. Se supone que se mató a las 13:30, nosotros la encontramos a las 21:30 de la noche y en el cuello no tenía nada de marcas de la sábana. Tenía rasguños en el cuello, quemaduras de cigarro en la cara y con patadas en la espalda. La sábana que encontraron no era de ella, esas sábanas las llevaron".

El hecho

Una joven de 27 años fue encontrada muerta en su departamento en Río Gallegos el sábado 30 de diciembre, y la Policía intenta determinar si se trató de un suicidio o si fue víctima de un femicidio.

Por el hecho, la expareja de la víctima -Emanuel Haro- fue trasladado a la Comisaría Cuarta en calidad de comunicado, hasta tanto el juez interviniente resolviera su situación.

La víctima, identificada como Yoselin Hernández, madre de una niña de 8 años, fue hallada muerta el sábado pasado por la noche en el departamento que alquilaba desde hacía aproximadamente un año, luego de que familiares acudieron al lugar, porque no atendía las llamadas.

Los investigadores, de acuerdo con las cámaras y los mensajes, suponen que la muerte pudo haberse producido el sábado al mediodía; aunque encontraron el cuerpo recién a la noche.

Si bien, en principio, se comenzó a investigar un presunto suicidio, familiares de la joven- quien trabajaba en una panadería y, además, limpiaba casas- sostienen que se trató de un femicidio, ya que "habían cuatro denuncias por violencia de género" hacia su expareja y el cuerpo "tenía golpes y rasguños".

