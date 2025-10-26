Molina, Lanesán y Guzmán: los tres nuevos diputados nacionales por Santa Cruz

En las elecciones legislativas nacionales de este domingo, la provincia de Santa Cruz eligió a sus nuevos representantes en la Cámara de Diputados. Con el 98,2% de las mesas escrutadas, el frente Fuerza Santacruceña, encabezado por Juan Carlos Molina, obtuvo el 32,07% de los votos, logrando dos de las tres bancas en juego. La Libertad Avanza, liderada por Jairo Guzmán, alcanzó el 31,73%, obteniendo la tercera banca. Por Santa Cruz, con Daniel Alvarez como candidato, obtuvo el 15,34% de los votos y no logró representación nacional.

Desde el búnker partidario, Molina expresó su emoción y destacó el valor del voto popular en una elección que definió como un rechazo al modelo de "crueldad y abandono". Por su parte, Guzmán celebró su elección como una oportunidad para representar a los santacruceños y trabajar por una provincia "más justa". Lanesán, aunque no logró una banca, agradeció el apoyo recibido y reafirmó su compromiso con Santa Cruz.

Con estos resultados, Fuerza Santacruceña renueva su representación en el Congreso Nacional, mientras que La Libertad Avanza se incorpora por primera vez.