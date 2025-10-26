Molina, Lanesán y Guzmán: los tres nuevos diputados nacionales por Santa Cruz

Con el 98% de las mesas escrutadas, Fuerza Santacruceña logró dos bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, mientras que La Libertad Avanza obtuvo una.

En las elecciones legislativas nacionales de este domingo, la provincia de Santa Cruz eligió a sus nuevos representantes en la Cámara de Diputados. Con el 98,2% de las mesas escrutadas, el frente Fuerza Santacruceña, encabezado por Juan Carlos Molina, obtuvo el 32,07% de los votos, logrando dos de las tres bancas en juego. La Libertad Avanza, liderada por Jairo Guzmán, alcanzó el 31,73%, obteniendo la tercera banca. Por Santa Cruz, con Daniel Alvarez como candidato, obtuvo el 15,34% de los votos y no logró representación nacional.

Desde el búnker partidario, Molina expresó su emoción y destacó el valor del voto popular en una elección que definió como un rechazo al modelo de "crueldad y abandono". Por su parte, Guzmán celebró su elección como una oportunidad para representar a los santacruceños y trabajar por una provincia "más justa". Lanesán, aunque no logró una banca, agradeció el apoyo recibido y reafirmó su compromiso con Santa Cruz.

Con estos resultados, Fuerza Santacruceña renueva su representación en el Congreso Nacional, mientras que La Libertad Avanza se incorpora por primera vez.

Pablo Grasso pidió “unidad, escucha y empatía” tras la victoria electoral

LA CIUDAD26 de octubre de 2025

El mandatario local remarcó que los resultados deben servir como punto de inflexión para reconstruir vínculos con la ciudadanía. “Esto es volver a poner las cosas en orden. Hay que escuchar más. Mucha gente necesita una respuesta. El abandono se siente a la hora de votar y es importante empezar a tener el objetivo de ver hacia dónde vamos”, manifestó.

