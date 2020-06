El SEMCO denunció "avivadas" en la liquidación de haberes a trabajadores

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, Claudio Silva, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio (SEMCO) se manifestó en relación al posible pago en cuotas del aguinaldo para algunos trabajadores: “Yo intento sembrar optimismo, no miedo en la gente. Llegado el momento veremos si es viable o no, creo que ese es el punto de partida. Antes decían no se puede pagar el aumento, poníamos las carpas y el aumento se pagaba”.

Por otro lado se refirió a la oficialización del planteamiento del aguinaldo en cuotas y sostuvo que "hay preocupación, hay desorden. Además se mal interpretó el tema del 75%, porque de ese porcentaje se podía hacer una reducción si el empleado estaba en su casa para el caso de comercios que estaban cerrados durante la pandemia, le correspondía el porcentaje más alto. Cuando tengamos el análisis de todo, se lo comunicaremos a las empresas y daremos todo a conocer para tener un respaldo ante las empresas”.

El dirigente mercantil dijo que hubo "vivos" que aprovecharon esta situación, y que tramitarán ante cada Estudio Contable los reclamos respectivos. "Esto lo vamos a respaldar con documentación de FAECyT" señaló.

Ante la consulta por los cierres de los comercios, Silva señaló que "el vicepresidente de la cámara dijo después del parate por la pandemia, que cierran todo. Esto lo vienen diciendo hace un montón, tenemos que transitar estos momentos. No tenemos paritaria en la provincia, no generamos empleo genuino de la provincia. No se puede hacer futurología en base a lo que va pasando, si es así estamos condicionados al consumo”.

Por último, explicó la situación con respecto a la ventaja tomada por las empresas para la reducción de los salarios de los empleados y la liquidación de haberes, con respecto a esto el secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio, Claudio Silva fue enfático al manifestar que “por ejemplo con la media jornada, el estado ha pagado todo en media jornada, en base a eso el empleador justifica quitar el 50 por ciento de ese sueldo. Nosotros tenemos un sistema contable y detectamos eso a partir de los controles, se cuánto ganan determinados trabajadores y la baja de sueldos repentinos. Hay un 45% de reducción, habían anunciado de reducción el 25%, es todo una joda”.