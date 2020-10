García adelantó que la ivermectina y el suero equino podrían sumarse como tratamientos compasivos

El intendente de El Calafate se explayó sobre sus declaraciones recientes "el gobierno provincial tiene que escuchar a los vecinos de Santa Cruz y hacerse eco de su reclamo. Darle la oportunidad a aquel que quiere usar ibuprofeno inhalado de que pueda hacerlo, y que aquel que no, pueda decir que no. Ese es el mandato que el pueblo le está pidiendo al gobierno, no a los diputados. Los legisladores no tienen la responsabilidad de gobernar"