Camioneros argentinos varados: "Ahora hay que agilizar los trámites para el rápido paso de los camiones"

Así lo remarcó el titular del Sindicato de Camioneros de Santa Cruz. Para Sergio Sarmiento, se deben agilizar los controles o afectar mayor cantidad de personal para los testeos. "Esto retrasa el viaje de los camiones y si no se agiliza, van a empezar a faltar cosas" sostuvo.

Así lo dijo Soraya Cvitanic, mamá de Diego Jaramillo tras el fallo de la Cámara Oral Penal. "Me hicieron esperar afuera y ni siquiera me hicieron pasar a escuchar el fallo" dijo. Están evaluando recusar el fallo porque asegura "de esta Justicia no se puede esperar nada".