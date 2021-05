Increíble: restituyeron a la concejal Daniela Alonso a su banca pero no le quieren pagar el sueldo

Después de casi 5 meses de haber emitido una resolución que intimaba al Concejo Deliberante de Las Heras a restituir en funciones a la concejal Daniela Alonso quien había separada de su cargo en medio de una sesión donde se la acusaba de percibir una doble remuneración, este martes 11 de mayo se realizó una sesión extraordinaria donde finalmente fue restituida, aunque sin el pago de sus haberes.

En diálogo con el programa radial EL MEDIADOR, el doctor Amadeo Figueroa, abogado patrocinante de la edil de Las Heras detalló "hicieron una sesión extraordinaria este martes por la mañana para tratar esta segunda resolución que ordena el Superior Tribunal de Justicia para que la concejal Daniela Alonso sea reincorporada a su banca en el Concejo Deliberante de Las Heras, pero nos encontramos con que la presidenta del Concejo Deliberante de Las Heras, Sandra Yapura interpreta ahora que no debe pagarle sus honorarios como concejal".

"Es decir se la restituye a la concejal pero sin goce de haberes", comentó el letrado que acotó "hay un espíritu de hacerla sufrir o castigarla, con un fuerte trasfondo político".

Figueroa adelantó que este jueves presentará un "nuevo escrito judicial denunciando el incumplimiento a la resolución del Tribunal Superior de Justicia, porque no se puede tomar la restitución sola como cumplimiento de la misma".

"No está escrito en ninguna parte de la resolución del Tribunal, que no se le pague a la concejal" aseveró, para continuar "por decisión ahora de la presidenta del Concejo Deliberante ahora no le pagan lo acumulado de deuda desde diciembre hasta hoy, es decir 5 meses de haberes no liquidados, ni tampoco le quieren pagar de acá para adelante"

"Como he dicho en varias oportunidades, los fallos judiciales no se interpretan, se cumplen" y continuó "no dan cabida a interpretaciones, ni recortes, se deben cumplimentar, más viniendo de la máxima autoridad judicial de la provincia", concluyó Figueroa.