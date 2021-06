Bertinat destacó la importancia de las 1° Jornadas Santacruceñas de Gestión de Residuos Sólidos y Desarrollo Sostenible

El Secretario de Estado de Ambiente de Santa Cruz, Mariano Bertinat, brindó hoy detalles sobre las ‘1° Jornadas Santacruceñas de Gestión de Residuos Sólidos y Desarrollo Sostenible’, que se realizarán del 30 de agosto al 1 de septiembre y buscarán reunir a través de la virtualidad a profesionales, investigadores, referentes de organismos oficiales, empresas, organizaciones sociales y cooperativas, productores, docentes y estudiantes de todos los niveles y particulares de toda la provincia involucrados o interesados en la temática.

En declaraciones efectuadas a FM UNPA, Bertinat explicó los principales ejes de las jornadas – organizadas en forma conjunta con la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, a través de su Comisión de Políticas Ambientales - y adelantó que el evento “va a abarcar una gran cantidad de temas desde la mirada de diferentes especialistas” y “va a ser una oportunidad para formar gente en esta materia y escuchar los trabajos que nos acercan para mejorar nuestra tarea diaria”.

“Estamos abordando por todos lados el tema de los residuos y ahora el acompañamiento de la UNPA para nosotros es estratégico, porque no puede quedarse afuera de esta gesta. Es la única forma en que podemos salir adelante”, sentenció.

Cabe destacar que los organizadores de las Jornadas emitieron esta semana una segunda circular, en la que invitan a participar a todos los actores mencionados e informan que se extendió hasta el 15 de julio el plazo para el envío de contribuciones para todos aquellos que quieran presentar experiencias durante el evento, a través del formulario disponible en https://forms.gle/CUuyvJSxLPPKH9zL9

El objetivo principal de las Jornadas es compartir experiencias locales y regionales en materia de Gestión de Residuos Sólidos, en pos del Desarrollo Sostenible, en las siguientes áreas temáticas: Gestión de residuos en los municipios/ Educación ambiental en la gestión de residuos/ Actividades productivas e industriales y gestión de residuos/ Experiencias sociales en el aprovechamiento de los residuos/ Nuevas tecnologías en la gestión de residuos/ Aprovechamiento energético de los residuos.

Tirar para adelante

En diálogo con la radio universitaria Bertinat detalló la importancia de cada uno de los ejes y habló sobre la actualidad de nuestra provincia, que “está en una situación en la que ya no nos podemos poner en “yo te audito a ver si lo haces bien o no”, porque es el momento de tirar todos para adelante, porque hace falta responder rápidamente la gestión de residuos”.

“En estos años nos hemos transformado más en un organismo que asiste y acompaña más que en un auditor externo”, acotó el funcionario, quien reconoció que “el Gobierno Nacional nos está dando una mano grande para tratar de solucionar el problema de Santa Cruz”. En tal sentido, desatacó el Plan de Ciudades Sostenibles, que presentó ayer en compañía de la gobernadora de la provincia, Alicia Kirchner

Bertinat hizo especial hincapié en la educación ambiental, ya que “podemos tener plantas de tratamiento, camiones recolectores, pero si la gente no sabe lo que tiene que hacer, no se le comunica y no hay un compromiso de los vecinos y las vecinas para mejorar con la separación en origen y todas las prácticas, entonces la gestión integral se cae”.

También consideró estratégico “el vínculo con las industrias que son parte de la vida de Santa Cruz” y reparó en la importancia del concepto de Economía Circular, que “trata de sacar del sistema esos residuos y transformarlos en nuevas cosas, generando fuentes de trabajo y oportunidades de desarrollo social”.

Durante las jornadas habrá conferencias magistrales organizadas según cronograma y se podrá participar como asistente al igual que de todas las mesas redondas y exposiciones. Los trabajos presentados y aprobados por el comité evaluador se publicarán y se emitirán certificados.

Las pautas y plantillas para el envío de contribuciones se encuentran disponibles en : https://drive.google.com/file/d/1DGaftBZYzG5RhBufB8BkgNU_VC-0R0yI/view?%20usp=sharing

Para mayor información los interesados deberán escribir a [email protected]